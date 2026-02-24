VÍDEO: Snoop Dogg hace una petición especial a los aficionados del Swansea antes de la primera visita del icono del rap estadounidense al sur de Gales como propietario minoritario

Snoop forma parte, junto con la presentadora de televisión Martha Stewart y el ganador del Balón de Oro Luka Modric, del equipo propietario del Swansea. Ha invertido tanto dinero como emociones, lo que le permite albergar grandes sueños.

Junto con su vecino galés Wrexham, que cuenta con las estrellas de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac al frente, la intención del Swansea es volver a la Premier League en un futuro no muy lejano.

Es poco probable que eso suceda esta temporada, a pesar de la congestión de la Championship, ya que el equipo de Vitor Matos ocupa el puesto 15 de la tabla. Solo están a seis puntos del Wrexham, sexto clasificado, con una plaza en los play-offs aún en juego, pero necesitan superar a varios rivales de segunda división.

Snoop está listo para aportar su granito de arena a la causa colectiva, con un papel de animador que desempeñará contra el Preston. Un público que ha agotado las entradas se unirá a él en el Swansea.com Stadium, y los asistentes recibirán una toalla de regalo que se les pedirá que agiten en el aire, al igual que hacen los aficionados de los principales deportes estadounidenses, como la NFL.