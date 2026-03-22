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VÍDEO: Se desata una pelea tras la entrada brutal a Mason Greenwood y la lesión que obliga a abandonar el terreno de juego a la estrella del Marsella en el partido contra el Lille
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La remontada del Lille en los últimos minutos deja atónito al Marsella
Tras tres victorias consecutivas en la Ligue 1, el Marsella sufrió un revés en casa ante el Lille. A pesar de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ethan Nwaneri en el minuto 43, lo que le permitió llegar al descanso con ventaja, el Marsella se vino abajo en la segunda parte, ya que el Lille reaccionó rápidamente y Thomas Meunier empató en el minuto 49. El veterano delantero francés Olivier Giroud anotó entonces el dramático gol de la victoria para los visitantes en el minuto 86.
La victoria aupa al Lille a los 47 puntos, en quinta posición, reavivando sus esperanzas de conseguir una plaza para la Liga de Campeones, ya que la diferencia con el Marsella, tercero, se ha reducido ahora a solo dos puntos a falta de siete jornadas para el final de la temporada de la Ligue 1.
Se desata el caos tras la derrota de Greenwood
El partido entre el Marsella y el Lille tomó un giro violento en los primeros compases, cuando se desató una trifulca después de que Greenwood saliera disparado durante un rápido contraataque. El delantero inglés había logrado zafarse de su marcador y buscaba aprovechar el espacio en el último tercio del campo cuando fue frenado en seco por una entrada tardía y con todo el cuerpo de Casper Verdonk, del Lille.
La dureza de la entrada y la velocidad a la que se desplazaba Greenwood hicieron que el exjugador del Manchester United saliera volando, una acción que enfureció de inmediato al banquillo del Marsella y a sus compañeros en el campo.
El árbitro Benoit Bastien se vio obligado a intervenir cuando los jugadores de ambos equipos se enzarzaron en un enfrentamiento masivo, y Verdonk acabó recibiendo una tarjeta amarilla por su participación en el incidente.
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Los problemas disciplinarios iniciales afectan a ambos equipos
El árbitro tuvo mucho trabajo desde el primer pitido en lo que resultó ser un partido muy reñido entre dos equipos que luchan por clasificarse para la Liga de Campeones. La disciplina fue una de las principales preocupaciones para el Lille ya desde el primer minuto, cuando Nathan Ngoy vio la tarjeta amarilla. El defensa fue amonestado por juego peligroso después de que su zancada le diera a Igor Paixao en la cabeza, lo que le dejó en una situación delicada durante el resto del partido.
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