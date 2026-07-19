La final entre España y Argentina registró casi 50 faltas; La Albiceleste recibió cuatro tarjetas amarillas y Enzo Fernández fue expulsado en el último suspiro del añadido. El encuentro, más físico que vistoso, priorizó la fuerza sobre el espectáculo.

España ganó 1-0 en la prórroga con gol de Ferran Torres. Al final, varios argentinos se fueron a por los rivales hasta que Scaloni calmó a los suyos.