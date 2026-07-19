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VÍDEO: Se caldean los ánimos y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, debe poner fin a una trifulca tras la primera victoria de España en un Mundial en 16 años

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Scaloni

La tensa final del Mundial entre España y Argentina se convirtió en caos tras el pitido final que dio el título a La Roja. Varios jugadores de La Albiceleste intentaron enfrentarse a los campeones sobre el césped, y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, tuvo que mediar para frenar los altercados.

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    Un partido polémico desde el principio

    La final España-Argentina registró casi 50 faltas. La Albiceleste recibió cuatro amarillas y Enzo Fernández fue expulsado en la prórroga. El espectáculo quedó atrás ante la intensidad del choque.

    Tras el pitido final, varios argentinos se abalanzaron sobre sus rivales, hasta que Scaloni intervino para evitar más agresiones.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mira los vídeos

    Inmediatamente después del partido se produjo una trifulca en el campo.

    Aquí tienes otra perspectiva.



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    Motivo para sentirse frustrado

    La agresividad de Argentina no creó peligro: tardó 105 minutos en disparar y acabó con dos intentos, ninguno entre los tres palos. Además, apenas sumó ocho toques en el área española.

    La Roja, en cambio, realizó 20 disparos —12 a puerta— y sumó 31 toques en el área rival.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    España celebra su primer título mundial desde 2010. Argentina aún no sabe si Lionel Messi seguirá con la selección.