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Vídeo: sale entre lágrimas, la lesión de Trezeguet enciende las alarmas antes de la concentración de Egipto

Al Khaleej vs Al Riyadh
Al Khaleej
Al Riyadh
1ª División
Trezeguet
Egipto vs Angola
Egipto
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudan del Sur vs Egipto
Sudan del Sur
Arabia Saudí
Egipto
Angola
Sudán del Sur

Golpe temprano: expectación en la selección de Egipto

El club Al-Riyadh recibió un duro golpe con la lesión de su estrella egipcia Mahmoud Hassan Trézéguet, durante el partido que se disputa la noche del lunes ante Al-Khaleej (0-0) en la quinta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn.

Trézéguet abandonó el terreno de juego en el minuto 14, tras una fuerte entrada del jugador de Al-Khaleej Boubacar Kouyaté, y el extremo egipcio cayó sobre el césped durante dos minutos, hasta que el cuerpo médico decidió sustituirlo.

El rostro de Trézéguet reflejó tristeza por la fuerte lesión que sufrió, y salió llorando del terreno de juego, en medio del consuelo del cuerpo técnico del Al-Riyadh.

  • Señales preocupantes antes de la lesión ante Al-Khaleej

    Trezeguet se ausentó del pasado partido ante el Al-Ahli en la quinta jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, que su equipo perdió por 5-0, debido a la lesión en el músculo isquiotibial.

    Trezeguet sufrió la lesión hoy en los primeros minutos del partido, lo que plantea dudas sobre la disponibilidad del jugador para ser titular en el encuentro ante el Al-Khaleej.

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  • El diagnóstico preliminar: expectación en la concentración de Egipto

    El diario saudí Al-Riyadiah señaló que la misma lesión, "en los isquiotibiales", fue la causa de la temprana salida de Trézéguet ante Al-Khaleej, y está previsto que el internacional egipcio se someta a exámenes médicos y radiografías durante las próximas horas, para determinar con precisión la naturaleza de la lesión y conocer su gravedad y la posible duración de su ausencia de los entrenamientos y los partidos.

    La lesión llega en un momento difícil, ya que se esperaba que Trézéguet fuera convocado a la próxima concentración de la selección de Egipto para enfrentar a Angola y Sudán del Sur, los días 25 y 29 de septiembre en curso, en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

    Este era el sexto partido que Trézéguet disputaba con Al-Riyadh esta temporada, entre la Liga y la Copa del Rey, y logró marcar un gol en la Liga saudí y dar dos asistencias, una en la Liga y la otra en la Copa.

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    Al-Riyadh elevó su cuenta a 5 puntos, en el duodécimo puesto, mientras que Al-Khaleej sumó su cuarto punto, en el decimotercer puesto de la tabla de la Liga Roshn saudí de profesionales.

    Se espera que el equipo de Al-Riyadh juegue en la próxima jornada ante Al-Khaleoud, el próximo domingo.

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