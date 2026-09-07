El diario saudí Al-Riyadiah señaló que la misma lesión, "en los isquiotibiales", fue la causa de la temprana salida de Trézéguet ante Al-Khaleej, y está previsto que el internacional egipcio se someta a exámenes médicos y radiografías durante las próximas horas, para determinar con precisión la naturaleza de la lesión y conocer su gravedad y la posible duración de su ausencia de los entrenamientos y los partidos.

La lesión llega en un momento difícil, ya que se esperaba que Trézéguet fuera convocado a la próxima concentración de la selección de Egipto para enfrentar a Angola y Sudán del Sur, los días 25 y 29 de septiembre en curso, en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Este era el sexto partido que Trézéguet disputaba con Al-Riyadh esta temporada, entre la Liga y la Copa del Rey, y logró marcar un gol en la Liga saudí y dar dos asistencias, una en la Liga y la otra en la Copa.

Al-Riyadh elevó su cuenta a 5 puntos, en el duodécimo puesto, mientras que Al-Khaleej sumó su cuarto punto, en el decimotercer puesto de la tabla de la Liga Roshn saudí de profesionales.

Se espera que el equipo de Al-Riyadh juegue en la próxima jornada ante Al-Khaleoud, el próximo domingo.