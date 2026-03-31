VÍDEO: Ricardo Quaresma elige a Lamine Yamal por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland al tener que decidir entre los mejores jugadores del mundo

En declaraciones a GOAL durante la presentación de la equipación en Nueva York, organizada en colaboración con PUMA Football, Quaresma tuvo que participar en un concurso del tipo «el ganador sigue en juego» en el que se enfrentaba a la élite del fútbol mundial. Al principio, el delantero del Manchester City Haaland era el rey indiscutible de la lista. El portugués, famoso por su talento técnico, apostó sistemáticamente por el goleador más letal de la Premier League frente a varios compañeros de talla mundial.

La racha de Haaland parecía inquebrantable, ya que eliminó al talismán del Liverpool, Mohamed Salah, y al dúo del Real Madrid formado por Vinicius Junior y Jude Bellingham. Ni siquiera jugadores creativos como Pedri y Florian Wirtz pudieron hacer tambalear la lealtad de Quaresma hacia el prolífico número nueve durante las primeras rondas del ejercicio.