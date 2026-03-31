Traducido por
VÍDEO: Ricardo Quaresma elige a Lamine Yamal por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland al tener que decidir entre los mejores jugadores del mundo
El dominio inicial del goleador noruego
En declaraciones a GOAL durante la presentación de la equipación en Nueva York, organizada en colaboración con PUMA Football, Quaresma tuvo que participar en un concurso del tipo «el ganador sigue en juego» en el que se enfrentaba a la élite del fútbol mundial. Al principio, el delantero del Manchester City Haaland era el rey indiscutible de la lista. El portugués, famoso por su talento técnico, apostó sistemáticamente por el goleador más letal de la Premier League frente a varios compañeros de talla mundial.
La racha de Haaland parecía inquebrantable, ya que eliminó al talismán del Liverpool, Mohamed Salah, y al dúo del Real Madrid formado por Vinicius Junior y Jude Bellingham. Ni siquiera jugadores creativos como Pedri y Florian Wirtz pudieron hacer tambalear la lealtad de Quaresma hacia el prolífico número nueve durante las primeras rondas del ejercicio.
Mira el vídeo
Quaresma sitúa a Yamal en lo más alto de la clasificación
El rumbo del debate cambió en cuanto Yamal entró en escena. Ante la disyuntiva de elegir entre Haaland y el extremo de 18 años del Barcelona, Quaresma no dudó en proclamar a un nuevo ganador.
«Lamine», respondió Quaresma. Mantuvo su postura incluso cuando se presentó a Mbappé hacia el final del vídeo. Sin pensárselo dos veces, el exjugador del Oporto confirmó su elección: «Oh, Lamine». Yamal siguió arrasando en el resto de la competición, siendo elegido por delante de Luka Modric, Jamal Musiala, Michael Olise y Christian Pulisic.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Yamal ha vuelto a ser una pieza clave en el Barça de Hansi Flick esta temporada, con 21 goles y 16 asistencias en 40 partidos disputados en todas las competiciones. Ahora aspira a conquistar el doblete de Liga y Liga de Campeones con los blaugranas, que lideran la clasificación nacional con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y tienen ya asegurada su cita en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.