VIDEO: ¿Estaba Real Madrid equivocándose en todo? Endrick realiza un impresionante debut en la Ligue 1 como extremo volador para el Lyon

Un traslado a la Ligue 1 fue sancionado para el delantero de 19 años, con el plan de encontrar el tiempo de juego tan necesario que ayudará a su desarrollo en curso. Se ha hecho un impacto inmediato en Lyon.

Endrick anotó en su debut en la competencia de copa, con el joven admitiendo que recuperó su sonrisa. Fue nombrado en la alineación titular una vez más para un encuentro de liga con Brest en el Groupama Stadium.

Se integró en una formación similar a la desplegada por el Real Madrid, con el Lyon favoreciendo un frente de tres. Endrick, sin embargo, tuvo la libertad de moverse en ese sistema, sin ninguna expectativa de operar por el centro.