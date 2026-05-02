VÍDEO: Reacción de Mohamed Salah al ver a Pep Guardiola y Erling Haaland hablar de él

En el vídeo, Guardiola admitió que la velocidad y el posicionamiento de Salah ponían en aprietos constantemente a su estructura defensiva. «Fue un quebradero de cabeza», declaró el entrenador del City a Sky Sports al hablar de la influencia del egipcio.

«Fue un quebradero de cabeza. Por cómo jugamos contra el City, les vino perfecto», reconoció. «Espacio a la espalda y centros increíbles de Alexander-Arnold y Robertson, una leyenda».

«Son el rival más grande. Los admiro mucho: su constancia año tras año, Salah, Robertson y todos esos jugadores merecen enorme respeto por hacer del fútbol un lugar mejor».

Haaland, quien ha competido con Salah por el título de máximo goleador de la Premier League, también reconoció su impacto.

«Mira lo que ha hecho», apuntó el noruego. «Los goles que ha marcado, empecemos por ahí. No sé cuántos son, pero muchos y muy importantes. Varios nos los ha hecho a nosotros, lo que a veces resulta frustrante. Pero competir con él ha sido increíble. Tengo la suerte de tener su camiseta en casa».