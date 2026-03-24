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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: ¡Rayan Cherki posa para la cámara! La estrella del Manchester City dedica una sonrisa pícara a los fotógrafos mientras finge estar lesionado tras una entrada de Ben White en la victoria en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal

R. Cherki
Manchester City
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Carabao Cup
B. White

Rayan Cherki acaparó toda la atención en Wembley con una descarada maniobra de juego sucio durante la victoria del Manchester City sobre el Arsenal en la final de la Carabao Cup. El francés se burló de los Gunners esbozando una sonrisa ante las cámaras mientras fingía una lesión tras una entrada de Ben White.

  • Un momento viral del teatro de Wembley

    La final de la Carabao Cup dio un giro cómico inesperado cuando Cherki decidió convertir una falta táctica en un fenómeno de las redes sociales. Tras ser derribado por una fuerte entrada deslizante del defensa del Arsenal White, el mediapunta del Manchester City permaneció tendido en el césped, agarrándose la pierna en lo que parecía un gran dolor.

    Mientras el equipo médico se preparaba para intervenir, el exjugador del Lyon rompió de repente su actuación. Al ver una cámara junto al campo, Cherki dejó de fingir dolor para esbozar una amplia sonrisa pícara y hacer un gesto juguetón directamente a la cámara antes de volver a su estado de «lesionado».

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  • Una lección magistral sobre cómo desmoralizar al rival

    La osadía de la jugada llamó inmediatamente la atención del equipo de comentaristas y de los aficionados de todo el mundo. Mientras que White y sus compañeros del Arsenal se mostraban visiblemente irritados por lo que consideraban una pérdida de tiempo, la desafiante actitud de Cherki sirvió para frustrar aún más a unos Gunners que ya tenían dificultades para encontrar su ritmo bajo el arco de Wembley.

    Más allá de las payasadas, el City siguió siendo la fuerza superior sobre el terreno de juego. Mientras Cherki se encargaba del espectáculo, fue Nico O’Reilly quien aportó la eficacia necesaria, marcando un doblete decisivo para asegurar la victoria por 2-0. El triunfo añade un nuevo título a la vitrina de trofeos del Etihad.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    El City intentará aprovechar este impulso en su próximo partido, en el que el equipo de Pep Guardiola se enfrentará al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup. A continuación, los Cityzens centrarán su atención en el duelo de la Premier League contra el Chelsea, que actualmente ocupa el segundo puesto de la clasificación, a nueve puntos del líder, el Arsenal, y con un partido menos disputado.

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