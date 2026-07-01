VÍDEO: Rayan Cherki ignora a Didier Deschamps tras su breve aparición en la goleada de Francia a Suecia en el Mundial

Tras la goleada 3-0 a Suecia, un vídeo en redes sugiere un desencuentro: Cherki, con pocos minutos en el torneo, se apartó del grupo tras el partido.

Las imágenes lo muestran solo en el centro del campo, saludando a la afición, mientras Deschamps se acercaba para felicitarlo. Cherki apartó la mano del seleccionador y, cuando este intentó acercarse de nuevo, se agachó a atarse la bota, alejándose del técnico de 57 años.



