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VÍDEO: Rayan Cherki ignora a Didier Deschamps tras su breve aparición en la goleada de Francia a Suecia en el Mundial
¿Tensión en el equipo francés?
Tras la goleada 3-0 a Suecia, un vídeo en redes sugiere un desencuentro: Cherki, con pocos minutos en el torneo, se apartó del grupo tras el partido.
Las imágenes lo muestran solo en el centro del campo, saludando a la afición, mientras Deschamps se acercaba para felicitarlo. Cherki apartó la mano del seleccionador y, cuando este intentó acercarse de nuevo, se agachó a atarse la bota, alejándose del técnico de 57 años.
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La falta de minutos de Cherki
La frustración de la estrella del Manchester City está llegando al límite: aún no ha sido titular en Norteamérica. Cherki solo ha sumado 51 minutos en cuatro partidos, entrando desde el banquillo; contra Suecia lo hizo con cinco minutos por jugar, junto a Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
La abundancia de opciones ofensivas de Deschamps le cierra el paso: Michael Olise brilla como 10 y Bradley Barcola o Désiré Doué también luchan por un lugar, dejando al creativo centrocampista fuera de una de las favoritas del torneo.
- AFP
Deschamps habla sobre la cohesión del equipo
Tras el incidente de Cherki, Deschamps elogió el espíritu colectivo del equipo en la rueda de prensa posterior al partido. Destacó la ética de trabajo de su delantera y afirmó: «Hay buena conexión. Cuando tenemos que trabajar duro con el balón, todos se implican, incluidos los delanteros. Eso es muy positivo. Obviamente, es algo que me complace y de lo que me siento orgulloso. Tenemos que seguir así».
Sin embargo, reconoció que gestionar un grupo con tanto talento es un reto constante: «El espíritu de equipo no gana partidos, pero puede hacerlos perder. Los jugadores pueden sentirse decepcionados por no jugar lo suficiente o no hacerlo en absoluto; puede haber frustraciones, pero la fuerza colectiva es lo más importante». Francia se prepara ahora para los octavos de final contra Paraguay en Filadelfia.