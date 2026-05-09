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Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: «¡Qué gracioso eres!» - Mira la respuesta sarcástica de Pep Guardiola al periodista que le preguntó si se pondría una camiseta del West Ham

P. Guardiola
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Manchester City vs Brentford
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West Ham vs Arsenal
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Pep Guardiola respondió con sarcasmo al ser preguntado si usaría la camiseta del West Ham United para apoyar al equipo ante el Arsenal el domingo. El técnico del Manchester City afirmó que está totalmente centrado en el partido contra el Brentford.

  • Guardiola descarta la posibilidad de vestir la camiseta del West Ham

    La lucha por el título de la Premier League entra en su fase decisiva, con el Manchester City pisándole los talones al líder, el Arsenal. El equipo de Guardiola está a cinco puntos, pero tiene un partido menos que podría cambiar el equilibrio al final de la temporada.

    La visita del Arsenal al West Ham acapara miradas, y sus rivales confían en que los Hammers le arrebaten puntos al líder. En la rueda de prensa previa, preguntaron en broma a Guardiola si se pondría la camiseta del West Ham para animarlos; el técnico del City lo descartó de inmediato, pues solo piensa en el partido que aún debe jugar su equipo.

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  • Guardiola responde con su característico sarcasmo

    Guardiola respondió con sarcasmo en la rueda de prensa previa al partido del City.

    «¡Qué gracioso eres, ¿eh?!», respondió. Luego cambió el tema y añadió: «Ganemos al Brentford y después, en la rueda de prensa —donde siempre estarás—, podrás preguntarme».

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    El City se centra en el partido contra el Brentford

    El Manchester City debe superar primero un partido que puede resultar complicado contra el Brentford antes de centrar su atención en la lucha por el título. Cualquier tropiezo podría salir muy caro, sobre todo teniendo en cuenta que el Arsenal cuenta con una ventaja en puntos. El equipo de Guardiola sabe que debe seguir ganando para mantener la presión sobre los líderes, ahora que la carrera por el título de la Premier League entra en su recta final.

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