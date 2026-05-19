VÍDEO: ¡Que empiece la fiesta! Los aficionados del Arsenal se reúnen en el Emirates Stadium para celebrar con banderas y bengalas el título de la Premier League

Usuarios de redes compartieron vídeos en los que se ve a los aficionados del Arsenal acudir al Emirates Stadium para celebrar su histórico triunfo. Las imágenes muestran un mar de aficionados eufóricos que iluminan el cielo nocturno del norte de Londres con bengalas rojas, cantan al unísono y ondean las banderas del club. Estos vídeos virales reflejan el ambiente abrumador de una afición que se reúne en masa por toda la capital. La fiesta espontánea en las calles pone fin a una larga espera por la gloria nacional.



