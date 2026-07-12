En un tenso partido de cuartos de final del Mundial en el Hard Rock Stadium, una imagen familiar alarmó a los aficionados ingleses: las cámaras captaron a Bellingham haciendo muecas de dolor y agarrándose el hombro izquierdo tras una dura entrada. El equipo médico lo observó desde el banquillo mientras él intentaba sobreponerse.

Durante la pausa de hidratación del minuto 30, mientras Tuchel daba instrucciones, Bellingham habló con el fisioterapeuta señalando el hombro. Ya en la entrevista pospartido, volvió a tocárselo.