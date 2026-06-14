Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

Traducido por

Vídeo: Por culpa de Marruecos... Una leyenda brasileña insulta a una famosa presentadora en directo

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Brasil
Marruecos
EE. UU.

El homenaje sigue tras el brillante rendimiento de los Leones del Atlas.

El empate 1-1 entre Brasil y Marruecos ha generado dudas sobre el equipo de Carlo Ancelotti.

La periodista brasileña Fernanda Gentil consultó a la leyenda Romario, pero recibió una respuesta incómoda y dura que no esperaba.

  • Un empate con sabor a derrota

    Como muchos que aún ven a la selección brasileña como inigualable, le pregunté a Gentil Romário: «¿Te parece que el empate con Marruecos es una derrota?».

    La filosa respuesta del campeón del Mundial 1994 se viralizó y generó debate en Brasil: «¿Un empate en el primer partido del Mundial contra Marruecos? Solo quien no entiende de fútbol, como tú, lo pensaría».

    Lee también:

    La preocupación del Real Madrid y el Barcelona... Un revés para la estrella argentina antes del partido contra Argelia.

    • Anuncios

  • ¿Venganza o casualidad?

    Romario añadió: «Marruecos, en mi opinión, ha demostrado sin duda un fútbol mejor, más directo y con una mejor distribución...».

    Sin embargo, la periodista lo interrumpió para cambiar de tema. Mundo Deportivo comentó: «¿Fue una coincidencia o una venganza contra él (tras dejarla en evidencia)?».

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Marruecos crest
Marruecos
MAR
World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Haití crest
Haití
HAI