Como muchos que aún ven a la selección brasileña como inigualable, le pregunté a Gentil Romário: «¿Te parece que el empate con Marruecos es una derrota?».

La filosa respuesta del campeón del Mundial 1994 se viralizó y generó debate en Brasil: «¿Un empate en el primer partido del Mundial contra Marruecos? Solo quien no entiende de fútbol, como tú, lo pensaría».

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