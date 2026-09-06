Vídeo: polémica entre leyendas del fútbol saudí, ¿merece Cristiano Ronaldo el mismo destino que Benzema?

Las declaraciones de Al Jaber llegaron en respuesta a las críticas de Hussein Abdulghani, exestrella del Al Nassr, quien consideró que Cristiano Ronaldo no fue influyente frente al Al Ittihad, señalando que el jugador no se mantendrá en la cima todo el tiempo y pidiendo no depender de él como titular de forma permanente.

Al Jaber dijo: "¿Por qué el Al Nassr no pensó en fichar a un delantero potente? Esa es la diferencia cuando vemos cómo el Al Hilal manejó la situación de Benzema, cuyo nivel bajó de forma evidente, se le agradeció con elegancia y se trajo a Ollie Watkins al ataque del club".

Y añadió: "La institución es más importante que cualquier nombre y que cualquier jugador, porque el club es lo que permanecerá, y no vamos a seguir diciendo que Ronaldo se queda para que intente alcanzar los 1000 goles".