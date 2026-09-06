Vídeo: polémica entre leyendas del fútbol saudí, ¿merece Cristiano Ronaldo el mismo destino que Benzema?

Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal saudí, pidió a la directiva de su eterno rival, el Al Nassr, que considere realizar un gran cambio ofensivo, poniendo como ejemplo lo que hizo "El Líder" con el francés Karim Benzema, tras la derrota del "Mundial" ante el Al Ittihad en la cima de la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.
El Al Nassr perdió ante su anfitrión el Al Ittihad por 2-1 la noche del sábado, en un partido que fue testigo de la continuidad de las críticas dirigidas al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, tras su fracaso en liderar al "Mundial" para salir con un resultado positivo de la cima.