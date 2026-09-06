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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: polémica entre leyendas del fútbol saudí, ¿merece Cristiano Ronaldo el mismo destino que Benzema?

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
M. Noor
S. Al Jaber
K. Benzema
O. Watkins
Arabia Saudí
Portugal
Francia
Inglaterra

Debate sobre el nivel de "Il Don"

Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal saudí, pidió a la directiva de su eterno rival, el Al Nassr, que considere realizar un gran cambio ofensivo, poniendo como ejemplo lo que hizo "El Líder" con el francés Karim Benzema, tras la derrota del "Mundial" ante el Al Ittihad en la cima de la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr perdió ante su anfitrión el Al Ittihad por 2-1 la noche del sábado, en un partido que fue testigo de la continuidad de las críticas dirigidas al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, tras su fracaso en liderar al "Mundial" para salir con un resultado positivo de la cima.

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  • La diferencia entre Al Nassr y Al Hilal

    Las declaraciones de Al Jaber llegaron en respuesta a las críticas de Hussein Abdulghani, exestrella del Al Nassr, quien consideró que Cristiano Ronaldo no fue influyente frente al Al Ittihad, señalando que el jugador no se mantendrá en la cima todo el tiempo y pidiendo no depender de él como titular de forma permanente.

    Al Jaber dijo: "¿Por qué el Al Nassr no pensó en fichar a un delantero potente? Esa es la diferencia cuando vemos cómo el Al Hilal manejó la situación de Benzema, cuyo nivel bajó de forma evidente, se le agradeció con elegancia y se trajo a Ollie Watkins al ataque del club".

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    Y añadió: "La institución es más importante que cualquier nombre y que cualquier jugador, porque el club es lo que permanecerá, y no vamos a seguir diciendo que Ronaldo se queda para que intente alcanzar los 1000 goles".

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  • Mohamed Noor protesta

    Mohamed Noor, leyenda del Al-Ittihad, se opuso al planteamiento de Al-Jaber, subrayando que la situación de Cristiano Ronaldo y su valor para la liga saudí y el Al-Nassr no pueden compararse con la situación de Benzema.

    Noor afirmó: "Cristiano Ronaldo, en cuanto a situación y valor para la liga y el Al-Nassr, es completamente diferente a Benzema".

    La derrota cortó la racha del Al-Nassr en cuatro victorias consecutivas, dejando su cuenta congelada en 12 puntos en el segundo puesto, por detrás del líder Al-Hilal con 15 puntos, mientras que el Al-Ittihad elevó su cuenta a 11 puntos en el cuarto puesto, manteniendo su registro sin derrotas.

    El Al-Nassr recibe al Abha el miércoles en la próxima jornada, en busca de resarcirse, mientras que el Al-Ittihad se enfrenta a su invitado, el Al-Feiha, el martes.

    Lee también: Vídeo: "Voy a desenmascarar esta liga": Félix desata la ira de los saudíes

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