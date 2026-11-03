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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Vídeo: póker en tiempo récord, el PSG pulveriza el histórico registro del Real Madrid

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El Paris Saint-Germain provocó una sorpresa mayúscula en el estadio de Villarreal, después de necesitar solo 17 minutos para marcar cuatro goles durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, firmando un récord sin precedentes en la historia de la competición.

La estrella portuguesa João Neves abrió la fiesta goleadora en el minuto nueve, y después Désiré Doué añadió el segundo tanto en el minuto 12.

Un minuto después, los visitantes volvieron a sacudir las redes, esta vez de la mano de Senny Mayulu, mientras que Fabián Ruiz cerró el póquer en el minuto 17.

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  • 16 minutos y dos segundos solamente.

    Según las estadísticas de "Mister Chip", el Paris Saint-Germain se ha convertido en el equipo más rápido en la historia de la Liga de Campeones de Europa en marcar cuatro goles en un solo partido, tras necesitar solo 16 minutos y dos segundos.

    El conjunto francés batió el récord anterior, que estaba en manos del Real Madrid, que logró un póker en apenas 20 minutos ante el Dinamo de Zagreb en noviembre de 2011, teniendo en cuenta que el PSG consiguió su hazaña fuera de casa.

    El Saint-Germain también se convirtió en el primer equipo en marcar tres goles como visitante durante los primeros 13 minutos de un partido de la Liga de Campeones, superando el récord anterior del Borussia Dortmund, que marcó un triplete en 17 minutos ante el Legia de Varsovia en 2016.

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  • El mejor arranque goleador

    Los récords no se detuvieron ahí, ya que el Paris Saint-Germain se convirtió en el segundo club francés en marcar cuatro goles durante los primeros 20 minutos de un partido de la Liga de Campeones, después del Stade de Reims, que logró la misma hazaña ante el Ards (Irlanda del Norte) el 8 de octubre de 1958, según las estadísticas de Stats Foot.

    En cuanto al registro goleador de esta temporada, el conjunto parisino elevó su cuenta a 18 goles tras cuatro jornadas, firmando su mejor arranque goleador en esta fase del torneo, superando su marca anterior de 17 goles en la fase de grupos de la temporada 2017-2018.

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