El Manchester City se impuso por 3-2 al Ipswich Town en el Etihad Stadium y mantuvo su pleno de victorias en el campeonato nacional. Fue su primer partido de liga en casa desde que se confirmó que el club había sido declarado culpable de infringir 114 normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018.

Foden abrió el marcador al comienzo de la primera parte, aunque Daizen Maeda restableció rápidamente la igualdad para los visitantes. Después, Erling Haaland marcó dos goles para dar el control del partido a los locales, antes de que un penalti transformado por Zian Flemming en el minuto 90 asegurara un final tenso.

Pese a las distracciones ajenas al terreno de juego, el nuevo entrenador Enzo Maresca ha dirigido al equipo en siete victorias consecutivas en la Premier League. Esta racha perfecta supone el mejor inicio de un entrenador recién nombrado en la historia de la Premier League y garantiza que el City termine el fin de semana en lo más alto de la tabla.

Tras el pitido final, Foden atendió a los medios mientras sostenía un plátano hinchable, un objeto adoptado por los aficionados para mostrar su desafío en medio de la batalla legal en curso. El centrocampista recalcó que la plantilla permanece completamente al margen de la resolución sobre las infracciones financieras y del posterior proceso de apelación.



