El Manchester City logró una victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en el Etihad Stadium y mantuvo su pleno de victorias en el inicio de la competición nacional. Fue su primer partido de liga en casa desde que se confirmó que el club había sido declarado culpable de infringir 114 normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018.

Foden abrió el marcador en los primeros compases de la primera parte, aunque Daizen Maeda empató rápidamente para los visitantes. Después, Erling Haaland marcó dos goles para poner el partido de cara a los locales, antes de que un penalti transformado por Zian Flemming en el minuto 90 asegurase un final tenso.

Pese a las distracciones extradeportivas, el nuevo entrenador, Enzo Maresca, ha dirigido al equipo en siete victorias consecutivas en la máxima categoría. Esta racha perfecta supone el mejor inicio de un entrenador recién nombrado en la historia de la Premier League y garantiza que el City termine el fin de semana en lo más alto de la clasificación.

Tras el pitido final, Foden atendió a los medios mientras sostenía un plátano hinchable, un objeto que los aficionados han adoptado como símbolo de desafío en medio de la batalla legal en curso. El centrocampista insistió en que la plantilla se mantiene completamente al margen de la resolución sobre las cuestiones financieras y del posterior proceso de apelación.



