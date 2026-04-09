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Pubill Barcellona Atletico MadridGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: ¿Penalti y roja? Mira la extraña mano de Marc Pubill que enfureció a Hansi Flick en la derrota del Barcelona ante el Atlético en la Liga de Campeones

Liga de Campeones
M. Pubill
H. Flick
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Atlético Madrid
Barcelona vs Atlético Madrid

Hansi Flick se mostró indignado por una controvertida decisión arbitral durante la derrota por 2-0 del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El entrenador alemán cuestionó el papel del VAR después de que Marc Pubill pareciera tocar el balón con la mano dentro del área sin que se le sancionara.

  • Flick, furioso por la falta de penalti no pitada

    Las ambiciones europeas del Barcelona sufrieron un revés en Madrid al caer 2-0, pero la polémica se centró en una mano de Pubill dentro del área que no se sancionó y privó a los visitantes de un penalti que podría haber cambiado la eliminatoria. Además, los catalanes jugaron gran parte del encuentro con uno menos por la expulsión de Pau Cubarsi al final del primer tiempo. El Atlético aprovechó su superioridad numérica, mientras que Flick insistió en que la falta de intervención tecnológica en el incidente de Pubill fue el error decisivo de la noche.

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  • El seleccionador alemán cuestiona la intervención del VAR

    En una tensa entrevista tras el partido, Flick mostró su frustración por la no revisión de la mano. Le sorprendió, sobre todo por su familiaridad con el equipo arbitral, pero insistió en la aplicación inconsistente de las reglas.

    «No sé por qué el VAR no intervino», declaró Flick, según Movistar. «El árbitro es alemán, y me parece increíble. Todos cometemos errores, pero ¿para qué sirve el VAR? No lo entiendo. Debería ser penalti, segunda amarilla y roja. Esto no puede pasar».

  • flickGetty Images

    ¿Y ahora qué?

    El Barça busca recuperarse este sábado en el derbi catalán ante el Espanyol. Luego se preparará para la vuelta en el Wanda Metropolitano la próxima semana.

    Sobre la remontada ante el Atlético, Flick afirmó: «Creemos en nosotros; jugamos muy bien la segunda parte con uno menos. Ellos también mostraron calidad ofensiva. No fue fácil defendernos, pero tuvimos ocasiones para ganar la eliminatoria».

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