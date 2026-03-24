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VÍDEO: «¡Pelé es el rey!» - El delantero del Brentford, Igor Thiago, elige entre las leyendas brasileñas de todos los tiempos
Un ascenso meteórico a la Seleção
En declaraciones a GOAL durante los London Football Awards, organizados en colaboración con la Willow Foundation, Thiago se mostró muy relajado a pesar de la inmensa presión que recae actualmente sobre sus hombros. El delantero recibió oficialmente su primera convocatoria con la selección brasileña de manos del seleccionador Carlo Ancelotti el 17 de marzo, una elección que supuso una merecida recompensa por su extraordinario rendimiento en la liga nacional. Desde su llegada procedente del Ludogorets búlgaro, Thiago ha demostrado una notable capacidad de recuperación para superar las lesiones iniciales en el oeste de Londres y convertirse en uno de los delanteros más letales de Europa. Esta temporada, ha liderado el ataque del Brentford con una mezcla de potencia y precisión, acumulando la increíble cifra de 22 goles y una asistencia en solo 33 partidos en todas las competiciones.
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Pelé se lleva la corona
Durante un rápido desafío del tipo «esto o lo otro», se le pidió a Thiago que se orientara en la compleja jerarquía de la élite del fútbol brasileño. El delantero se decantó inicialmente por Neymar en lugar de Ronaldinho y eligió a Ronaldo Nazario antes que a Rivaldo, para luego optar por el legendario Garrincha en lugar de Kaká.
En las rondas cara a cara posteriores, se decantó por Neymar en lugar de Ronaldo y prefirió a Pelé antes que a Romario, enfrentando finalmente al tres veces campeón del mundo contra los nombres más emblemáticos de la era moderna. Cuando el concurso llegó a sus etapas finales, Thiago eligió a Pelé antes que a Garrincha, antes de dar su veredicto definitivo cuando Pelé se enfrentó a Neymar. Dijo: «Pelé. Pelé es el rey».
- (C)Getty Images
Una prueba de fuego en Estados Unidos
El delantero del Brentford se enfrenta ahora a una prueba de fuego durante el parón internacional en Estados Unidos, donde Brasil se medirá a rivales de gran calibre como Francia y Croacia. Estos amistosos suponen la plataforma perfecta para que Thiago traslade su prolífica racha en el club al escenario mundial, al tiempo que se integra con jugadores creativos como Vinicius Jr. Si es capaz de mantener su eficaz promedio goleador frente a defensas europeas de élite, probablemente consolidará su puesto como pieza clave en los planes de Ancelotti a medida que se intensifica el camino hacia el Mundial de 2026.