VÍDEO: «¡Pelé es el rey!» - El delantero del Brentford, Igor Thiago, elige entre las leyendas brasileñas de todos los tiempos

Durante un rápido desafío del tipo «esto o lo otro», se le pidió a Thiago que se orientara en la compleja jerarquía de la élite del fútbol brasileño. El delantero se decantó inicialmente por Neymar en lugar de Ronaldinho y eligió a Ronaldo Nazario antes que a Rivaldo, para luego optar por el legendario Garrincha en lugar de Kaká.

En las rondas cara a cara posteriores, se decantó por Neymar en lugar de Ronaldo y prefirió a Pelé antes que a Romario, enfrentando finalmente al tres veces campeón del mundo contra los nombres más emblemáticos de la era moderna. Cuando el concurso llegó a sus etapas finales, Thiago eligió a Pelé antes que a Garrincha, antes de dar su veredicto definitivo cuando Pelé se enfrentó a Neymar. Dijo: «Pelé. Pelé es el rey».