VÍDEO: Paul Pogba marca por fin su primer gol con el Mónaco con un disparo fulminante, mientras la exestrella del Manchester United se esfuerza por recuperar su plena forma física

Desde que fichó por el Mónaco el verano pasado, el camino de Pogba hacia la plena forma física no ha sido nada fácil. Tras haber cumplido una sanción por dopaje cuando militaba en la Juventus, su regreso al fútbol de competición se ha visto obstaculizado por una serie de persistentes problemas físicos que le han limitado a solo tres partidos disputados en lo que va de temporada.

Aunque Pogba logró marcar contra el Brentford, su principal objetivo sigue siendo recuperar la forma física necesaria para competir al más alto nivel en la Ligue 1. El club espera que este gol suponga un avance psicológico para la veterana estrella.