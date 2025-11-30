+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
VIDEO: Paul Pogba levanta al público de Mónaco con un mensaje emotivo tras vencer al PSG

Pogba emociona a la afición del Mónaco tras el 1-0 al PSG, en su esperado regreso al fútbol competitivo con su nuevo club.

  • Pogba hace un llamado de apoyo

    Mónaco se llevó los tres puntos ante el PSG este sábado, apretando aún más la lucha por el título de la Ligue 1. Los locales consiguieron una victoria sufrida pese a jugar con diez hombres en los minutos finales, gracias al gol de Takumi Minamino. El internacional japonés aprovechó un centro de Aleksandr Golovin y, desde el borde del área, colocó el balón en el fondo de la red para adelantar a su equipo cuando restaban 22 minutos del tiempo reglamentario.

    Después del gol, Mónaco tuvo que resistir con carácter para conservar una victoria crucial, especialmente tras la expulsión de Thilo Kehrer a diez minutos del final. El alemán vio la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Ibrahim Mbaye.

    Paul Pogba ingresó en el minuto 86 para aportar experiencia a un equipo que sufría los embates finales del PSG. El francés ayudó a cerrar el partido y, tras hacer su debut en casa, dedicó unas palabras a la afición al término del encuentro.

    “Hoy es un día importante. Ganamos, pero el próximo partido es lo que importa. Ya trabajamos para conseguirlo. Seguimos avanzando juntos. Nunca nos rendimos. Gracias”, expresó.

  • Mira el video

  • La lucha por el título de la Ligue 1 se intensifica

    La victoria del Mónaco dejó a los seis primeros equipos de la Ligue 1 separados por apenas ocho puntos. Con el triunfo, el equipo de Paul Pogba ascendió al sexto puesto con 23 unidades, quedándose a solo un punto del Stade Rennais, que ocupa la parte alta del grupo perseguidor.

    Sin embargo, la historia más atractiva está en la cima de la tabla. El RC Lens se convirtió en el nuevo líder tras vencer 2-1 al Angers el domingo. Lens suma ahora 31 puntos, uno más que el PSG, que se queda con 30 después de 14 jornadas.

    El Marsella continúa al acecho de los dos primeros, aunque los dirigidos por Roberto De Zerbi lamentarán haber dejado escapar la oportunidad de colocarse en lo más alto. A pesar de los goles de Igor Paixão y Pierre-Emile Højbjerg que les dieron la ventaja frente al Toulouse, los visitantes lograron el empate al minuto 92 para arrebatarles dos puntos cruciales.

    En cuarto lugar aparece el Lille, tres puntos por encima del Mónaco pero a cinco de la cima. El conjunto norteño logró un ajustado triunfo 1-0 ante Le Havre como visitante el domingo, incluso jugando con diez hombres tras la expulsión de Ayyoub Bouaddi.

    La influencia de Pogba seguirá en aumento

    Pogba podría tener su primera oportunidad como titular con su nuevo club el próximo viernes. El Mónaco visitará al Stade Brestois con la intención de mantener la presión sobre los equipos que se encuentran por encima en la Ligue 1.

