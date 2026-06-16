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VÍDEO: ¡Paul Pogba, impresionado! El centrocampista francés y las leyendas del Real Madrid se quedan boquiabiertos mientras su «ídolo», Zinedine Zidane, les firma las camisetas
Pogba disfruta de un momento especial con su ídolo
Pogba se mostró visiblemente emocionado al encontrarse con su ídolo de siempre, Zidane. El centrocampista del Mónaco recibió una camiseta firmada por el legendario exinternacional francés, imagen que pronto se viralizó. A pesar de sus logros, incluido el Mundial con Francia, Pogba reaccionó como un fan que conoce a su héroe.
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El entusiasmo de Pogba acapara toda la atención
El momento más destacado llegó cuando Pogba, emocionado tras recibir el autógrafo, exclamó: "¡No voy a poder dormir!". También asistieron Marcelo, Kaká y Rodrygo.
«¡No voy a poder dormir!», exclamó Pogba. El evento reunió a jugadores de distintas épocas, como Marcelo, Kaká y Rodrygo.
- AFP
Pogba sigue avanzando en su recuperación.
Pogba se centra en recuperar su mejor forma y mostrar regularidad con el Mónaco tras una larga ausencia por sanción por dopaje y lesiones. Sigue soñando con volver a jugar para Francia y trabaja para alcanzar ese objetivo.