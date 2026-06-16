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Pogba-ZidaneGetty/GOAL/X@paulpogba
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: ¡Paul Pogba, impresionado! El centrocampista francés y las leyendas del Real Madrid se quedan boquiabiertos mientras su «ídolo», Zinedine Zidane, les firma las camisetas

P. Pogba
Z. Zidane
Mónaco
Ligue 1
Francia
World Cup

Paul Pogba no ocultó su emoción al conocer a su ídolo, Zinedine Zidane. El momento, captado en video, se hizo viral mientras el exjugador francés le firmaba una camiseta. Marcelo, Kaká y Rodrygo también estuvieron presentes en este encuentro con una leyenda del fútbol.

  • Pogba disfruta de un momento especial con su ídolo

    Pogba se mostró visiblemente emocionado al encontrarse con su ídolo de siempre, Zidane. El centrocampista del Mónaco recibió una camiseta firmada por el legendario exinternacional francés, imagen que pronto se viralizó. A pesar de sus logros, incluido el Mundial con Francia, Pogba reaccionó como un fan que conoce a su héroe.

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  • El entusiasmo de Pogba acapara toda la atención

    El momento más destacado llegó cuando Pogba, emocionado tras recibir el autógrafo, exclamó: "¡No voy a poder dormir!". También asistieron Marcelo, Kaká y Rodrygo.

    «¡No voy a poder dormir!», exclamó Pogba. El evento reunió a jugadores de distintas épocas, como Marcelo, Kaká y Rodrygo.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    Pogba sigue avanzando en su recuperación.

    Pogba se centra en recuperar su mejor forma y mostrar regularidad con el Mónaco tras una larga ausencia por sanción por dopaje y lesiones. Sigue soñando con volver a jugar para Francia y trabaja para alcanzar ese objetivo.

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