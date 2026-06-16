El momento más destacado llegó cuando Pogba, emocionado tras recibir el autógrafo, exclamó: "¡No voy a poder dormir!". También asistieron Marcelo, Kaká y Rodrygo.

«¡No voy a poder dormir!», exclamó Pogba. El evento reunió a jugadores de distintas épocas, como Marcelo, Kaká y Rodrygo.