Durante un debate sobre la jornada europea en directo para Sky Italia, el exdelantero del West Ham y del Sheffield Wednesday, Paolo Di Canio, se enfadó al explicar cómo los equipos de la Serie A pueden alcanzar el nivel de la Premier League. Al inclinarse para enfatizar su argumento, golpeó con fuerza la mesa del plató. El golpe le provocó una visible herida que alarmó al resto de comentaristas.