VÍDEO: Ousmane Dembélé firma otro gol de Puskás y envía un claro “hemos vuelto” desde París

Un autogol de Facundo Medina, sumado a los tantos de Khvicha Kvaratskhelia y Lee Kang-in, selló una victoria contundente del PSG, que recuperó una ventaja de dos puntos en la cima de la tabla. Dembélé fue elegido con justicia como Jugador del Partido, y su segundo gol acabó siendo la acción más memorable de la noche.

A primera vista, la jugada no parecía entrañar demasiado peligro cuando el internacional francés recibió el balón abierto sobre la banda derecha. Sin embargo, tras un amague hacia el interior, dejó desparramados a dos defensores del Marsella, encaró el área y definió con un exquisito disparo de exterior que terminó en el fondo de la red. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a señalar el gol como un firme candidato al Premio Puskás.

No es la primera vez que Dembélé provoca ese tipo de reacción: en enero ya había causado sensación con una vaselina espectacular ante el Lille. Habrá que esperar para saber si alguno de esos dos tantos acaba siendo nominado al Premio Puskás 2026, pero lo cierto es que el francés sigue firmando momentos de auténtica genialidad.