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VÍDEO: Otra tarjeta roja por tirar del pelo en la Premier League: expulsan a Dan Ballard, del Sunderland, tras la revisión del VAR
Polémica en Molineux
El incidente ocurrió al inicio del primer tiempo en Molineux, cuando Ballard, en disputa por el balón, agarró las trenzas del delantero del Wolverhampton, Tolu Arokodare. El árbitro Paul Tierney revisó las imágenes y le mostró la roja directa por conducta violenta.
A pesar de la expulsión, el Sunderland se había adelantado con un cabezazo de Nordi Mukiele. Sin embargo, la inferioridad numérica permitió al Wolverhampton empatar en el 54’ mediante Santiago Bueno.
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Persisten dudas sobre la coherencia.
Dominic Calvert-Lewin volvió a protagonizar una polémica arbitral en la semifinal de la FA Cup entre Leeds United y Chelsea el domingo en Wembley. El delantero pareció tirar del pelo al defensa del Chelsea Marc Cucurella, pero el VAR no aplicó sanción tras una larga revisión. La decisión sorprendió, pues semanas antes Lisandro Martínez fue expulsado por la misma falta sobre Calvert-Lewin, también arbitrada por Tierney, lo que hizo que aficionados y comentaristas denunciaran la falta de coherencia en estas decisiones clave.
La postura intransigente de la FA
La Federación Inglesa de Fútbol ha reiterado su postura sobre este tipo de falta tras varios incidentes esta temporada. Un comité disciplinario oficial advirtió que «por el bien del fútbol, el tirón de pelo no se debe tolerar y debe castigarse con coherencia».
Este enfoque no ha gustado a varios entrenadores, entre ellos Michael Carrick, del Manchester United, quien ya criticó una roja anterior por el mismo motivo y la llamó «una de las peores decisiones» que había visto. Los Black Cats podrían quedarse sin Ballard tres partidos, a menos que recurran la sanción.
La incredulidad de Ballard
Ballard pareció atónito por la decisión y se quedó en el campo para proclamar su inocencia antes de ir hacia el túnel. Los aficionados argumentaron que el defensa miraba el balón y que cualquier contacto con el pelo de Arokodare fue accidental durante la lucha por la posesión.