Un audio publicado por DAZN reveló la naturaleza exacta de las quejas de Raphinha a Munuera. El extremo advirtió directamente al árbitro del desgaste físico que estaban provocando las tácticas del rival. «Nos van a romper la espalda», afirmó Raphinha. «Intenta tener cuidado con los bloqueos y los agarrones. Llega un punto en el que nos van a romper la espalda. En cuanto pites una o dos faltas, dejarán de hacerlo».

La tensión se desbordó durante un enfrentamiento entre Raphinha y Youssuf Fofana, del Sevilla, en un lanzamiento de falta. Ambos se enzarzaron físicamente, lo que provocó la intervención inmediata del colegiado.

Munuera no tardó en reprender a los dos jugadores por sus forcejeos dentro del área. «Los dos, él agarra y tú también», declaró el árbitro. «Eso no es fútbol, eso se llama judo».

La disposición de Raphinha a plantar cara a los árbitros subraya su creciente estatus en Cataluña. Ahora, con el brazalete como primer capitán, el delantero ha asumido plenamente sus responsabilidades de liderazgo. Esta temporada ha disputado más minutos que cualquier otro jugador de campo.

Su influencia va mucho más allá de su presencia vocal. Raphinha ha formado un devastador tridente ofensivo junto a Lamine Yamal y Fermin Lopez. El brasileño ya ha firmado unos impresionantes 14 goles en solo ocho apariciones, superando, posiblemente, el brillante nivel que mostró durante su campaña de debut.



