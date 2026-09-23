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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

VÍDEO: «¡Nos van a partir la espalda!»; pillan a Raphinha rogando al árbitro protección durante la victoria del Barcelona sobre el Sevilla

Raphinha
Barcelona
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Primera División

El extremo del Barcelona Raphinha fue captado por las cámaras exigiendo una mayor protección al árbitro durante el reciente partido de LaLiga de su equipo contra el Sevilla. El brasileño advirtió al colegiado sobre las agresivas tácticas de «judo» del rival e insistió en que las faltas tempranas debían ser sancionadas para evitar lesiones a sus compañeros de equipo.

  • Raphinha se enfrenta a un árbitro por sus tácticas agresivas

    El Barcelona logró otra victoria clave en LaLiga ante el Sevilla, pero el partido estuvo marcado por su intensidad física. DAZN captó imágenes exclusivas de Raphinha acercándose al árbitro Martinez Munuera a lo largo del encuentro. El delantero brasileño pidió en repetidas ocasiones al colegiado que frenara el planteamiento agresivo del equipo local.

    El jugador de 29 años estaba especialmente frustrado por los métodos defensivos del Sevilla. Reclamó activamente una mayor intervención de Munuera para garantizar la seguridad de sus compañeros. Este enfoque proactivo puso de relieve la creciente influencia de Raphinha como líder vocal sobre el terreno de juego.


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  • «¡A eso se le llama judo!»

    Un audio publicado por DAZN reveló la naturaleza exacta de las quejas de Raphinha a Munuera. El extremo advirtió directamente al árbitro del desgaste físico que estaban provocando las tácticas del rival. «Nos van a romper la espalda», afirmó Raphinha. «Intenta tener cuidado con los bloqueos y los agarrones. Llega un punto en el que nos van a romper la espalda. En cuanto pites una o dos faltas, dejarán de hacerlo».

    La tensión se desbordó durante un enfrentamiento entre Raphinha y Youssuf Fofana, del Sevilla, en un lanzamiento de falta. Ambos se enzarzaron físicamente, lo que provocó la intervención inmediata del colegiado.

    Munuera no tardó en reprender a los dos jugadores por sus forcejeos dentro del área. «Los dos, él agarra y tú también», declaró el árbitro. «Eso no es fútbol, eso se llama judo».

    La disposición de Raphinha a plantar cara a los árbitros subraya su creciente estatus en Cataluña. Ahora, con el brazalete como primer capitán, el delantero ha asumido plenamente sus responsabilidades de liderazgo. Esta temporada ha disputado más minutos que cualquier otro jugador de campo.

    Su influencia va mucho más allá de su presencia vocal. Raphinha ha formado un devastador tridente ofensivo junto a Lamine Yamal y Fermin Lopez. El brasileño ya ha firmado unos impresionantes 14 goles en solo ocho apariciones, superando, posiblemente, el brillante nivel que mostró durante su campaña de debut.


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  • Se avecinan exigentes compromisos internacionales

    El Barcelona llega al parón internacional impulsado por la dinámica de siete victorias consecutivas en LaLiga. Sin embargo, Hansi Flick estará preocupado por el exigente calendario de su capitán.

    Raphinha afronta un durísimo viaje de ida y vuelta de 34.000 kilómetros a Australia para una serie de amistosos internacionales con Brasil. El gigante catalán estará desesperado por que su talismán regrese en plena forma y fresco mientras busca mantener su sensacional estado de forma en el campeonato doméstico.

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