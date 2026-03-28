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VÍDEO: No te pierdas los dos impresionantes goles de Florian Wirtz con la selección alemana, en un emocionante partido con siete goles contra Suiza en el que el centrocampista del Liverpool brilló con luz propia
Wirtz lleva las riendas en Basilea
En un partido que tuvo altibajos desde el pitido inicial, Alemania se valió de la brillantez individual de Wirtz para imponerse a una resistente selección suiza. Los anfitriones se adelantaron pronto gracias a un gol de Dan Ndoye, pero la respuesta alemana la orquestó Wirtz, quien envió un pase en profundidad que permitió a Jonathan Tah marcar.
A pesar de que Breel Embolo volvió a dar ventaja a Suiza, Wirtz volvió a actuar como asistente en el tiempo de descuento de la primera parte. Un pase sublime encontró a Serge Gnabry, lo que garantizó que el equipo de Julian Nagelsmann se retirara al vestuario con empate a 2-2 tras una primera parte trepidante.
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Magia desde el borde del área
La segunda parte fue cosa del jugador del Liverpool, que pasó de ser creador a goleador para dar a Alemania su primera ventaja de la noche. Tras una reacción tardía de Suiza a un córner en corto, el jugador de 22 años se hizo con el balón en el borde del área y envió un magnífico disparo con la derecha al segundo palo.
Suiza se negó a rendirse ante su público y logró empatar. Joel Monteiro encontró un hueco a 20 metros de la portería y lanzó un disparo certero que superó a Oliver Baumann.
Sin embargo, el impulso volvió a decantar a favor de los visitantes en los últimos compases. A solo cinco minutos del final, Wirtz sentenció la victoria con su segundo gol de la noche. Alemania movió el balón rápidamente por la banda derecha, encontró al centrocampista en espacio abierto y este, con calma, eligió el ángulo para enviar el balón al fondo de la red y sellar el triunfo por 4-3.
- AFP
¿Y ahora qué?
Tras este partido, Alemania centrará su atención en el encuentro del lunes contra Ghana. Wirtz volverá a intentar dejar huella con su selección. En el Mundial de 2026, Alemania está encuadrada en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.