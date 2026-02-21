VÍDEO: Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea, se vuelve viral tras compartir un extraño vídeo en el que aparece caminando sin camiseta por la nieve en Múnich

Jackson había sido el delantero titular del Chelsea durante las temporadas 2023-24 y 2024-25, marcando 30 goles en 81 partidos en todas las competiciones y ganando la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Sin embargo, durante el mercado de fichajes de verano quedó claro que jugaría en otro equipo, ya que los Blues ficharon a Joao Pedro y Liam Delap, procedentes del Brighton & Hove Albion y del Ipswich Town, respectivamente.

Hablando sobre Jackson tras la salida del delantero, el entonces entrenador Enzo Maresca dijo: «Estoy agradecido a Nico porque si logramos lo que logramos el año pasado, es gracias a todos los jugadores, incluido Nicolas, que estuvo con nosotros. Le envié un mensaje después de que dejara el club para darle las gracias por la temporada pasada y desearle lo mejor. Es un buen chico, con nosotros se portó bien y trabajó bien.

El Chelsea ha fichado a dos delanteros, Liam Delap y Joao Pedro, y dos delanteros es un buen número, es suficiente».

Pedro es quien más ha impresionado en la delantera de los Blues esta temporada, con 16 goles en 38 partidos en todas las competiciones hasta ahora. Delap, por su parte, ha tenido dificultades, ya que solo ha marcado tres goles y ha tenido que lidiar con varios problemas físicos.