Nicolas Jackson TikTok 2026Getty Images/TikTok @jackonico11

VÍDEO: Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea, se vuelve viral tras compartir un extraño vídeo en el que aparece caminando sin camiseta por la nieve en Múnich

Nicolas Jackson se ha vuelto viral en las redes sociales después de que el jugador cedido por el Bayern de Múnich compartiera un vídeo en el que se le ve caminando por la nieve en la ciudad alemana. El jugador de 24 años, que fichó por el Chelsea en 2023, ha marcado cinco goles en 22 partidos con el gigante de la Bundesliga esta temporada tras ser cedido por una temporada, quedando relegado en gran medida a un papel secundario detrás del delantero estrella Harry Kane.

  • Jackson camina sin camiseta por la nieve de Múnich.

    Aunque se espera que Jackson solo permanezca en el Bayern durante una temporada, el internacional senegalés ha demostrado que no le asusta el frío compartiendo un vídeo en el que aparece caminando por la nieve de Múnich a altas horas de la noche con unos auriculares y poco más.

    Jackson publicó el vídeo junto con la leyenda: «Ya no es nada nuevo, este invierno forma parte de mi rutina 🧠⚽️».

    El clip ha generado cierto revuelo en las redes sociales, y el defensa del Chelsea Wesley Fofana lo ha compartido con el comentario: «¿Qué haces, tío? 🤣🤣🤣🤣🤣».

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-HOFFENHEIMAFP

    El delantero lucha por salir de la sombra de Kane en el Bayern

    Jackson fichó por el Bayern al final del mercado de fichajes de verano, y el campeón alemán pagó 16,5 millones de euros (14 millones de libras esterlinas/17,5 millones de dólares) para asegurarse sus servicios durante la temporada. Sin embargo, el exjugador del Villarreal ha actuado principalmente como suplente del capitán de Inglaterra, Kane, que ha vuelto a disfrutar de una campaña repleta de goles.

    El jugador de 32 años ya suma 44 goles en la temporada 2025-26 y solo necesita uno más para que sea su mejor campaña en Alemania. El Bayern lidera la Bundesliga con seis puntos de ventaja, está en las semifinales de la DFB-Pokal y es uno de los equipos más fuertes que quedan en la Liga de Campeones, donde se enfrentará al Borussia Dortmund, al Bayer Leverkusen, al Olympiacos o al Atalanta en octavos de final, tras quedar segundo por detrás del Arsenal en la fase de grupos.

  • Jackson dejó el Chelsea tras los fichajes de delanteros.

    Jackson había sido el delantero titular del Chelsea durante las temporadas 2023-24 y 2024-25, marcando 30 goles en 81 partidos en todas las competiciones y ganando la Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

    Sin embargo, durante el mercado de fichajes de verano quedó claro que jugaría en otro equipo, ya que los Blues ficharon a Joao Pedro y Liam Delap, procedentes del Brighton & Hove Albion y del Ipswich Town, respectivamente.

    Hablando sobre Jackson tras la salida del delantero, el entonces entrenador Enzo Maresca dijo: «Estoy agradecido a Nico porque si logramos lo que logramos el año pasado, es gracias a todos los jugadores, incluido Nicolas, que estuvo con nosotros. Le envié un mensaje después de que dejara el club para darle las gracias por la temporada pasada y desearle lo mejor. Es un buen chico, con nosotros se portó bien y trabajó bien.

    El Chelsea ha fichado a dos delanteros, Liam Delap y Joao Pedro, y dos delanteros es un buen número, es suficiente».

    Pedro es quien más ha impresionado en la delantera de los Blues esta temporada, con 16 goles en 38 partidos en todas las competiciones hasta ahora. Delap, por su parte, ha tenido dificultades, ya que solo ha marcado tres goles y ha tenido que lidiar con varios problemas físicos.

  • FC Bayern München v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    El internacional senegalés regresará al Chelsea este verano.

    Dadas sus dificultades para desplazar al prolífico Kane en la alineación del Bayern, es poco probable que Jackson vea cómo su cesión en Baviera se convierte en permanente. Está previsto que regrese a Stamford Bridge en verano antes de otra probable salida, ya sea en calidad de cedido o de forma permanente.

    Su agente, Ali Barat, ha declarado anteriormente que Jackson podría sentirse atraído por la Serie A, y ha revelado que varios clubes italianos se pusieron en contacto con él antes de que fichara por el Bayern.

    «Los principales clubes italianos lo querían incluso antes de su fichaje por el Chelsea, y también el verano pasado. Nico solo quería ir al Bayern, y lo conseguimos.

    ¿Jugar algún día en Italia? Sin duda, le atrae el fútbol italiano».

    Jackson podría participar en el próximo partido del Bayern, que será contra el Eintracht de Fráncfort en la Bundesliga el sábado por la tarde.

0