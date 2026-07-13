Vídeo: Ni descanso ni soluciones a medias... El primer entrenamiento de Mourinho en el Real Madrid

Mourinho inició su etapa en el Real Madrid con un entrenamiento en el que participaron ocho jugadores: Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantono y Gonzalo.

Para completar los grupos, llamó a 12 canteranos.

Según AS, el horario fue el habitual con pequeños cambios. Por la mañana se sometieron a reconocimientos médicos y luego acudieron al complejo de entrenamiento de Valdebebas para realizar las pruebas físicas, mostrando su satisfacción ante las cámaras del club.

El periódicocomentó un vídeo que publicó sobre el reconocimiento médico: «Los usuarios de las redes sociales se mostraron impresionados por la complexión física de Gonzalo (García)».

Además, se dejaron ver los lesionados Militão, Mendy y Rodrygo, aún en rehabilitación, quienes saludaron a Mourinho y al cuerpo técnico, incluido Sami Khedira, y apoyaron a sus compañeros en Valdebebas.

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