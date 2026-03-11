VÍDEO: Neymar rechazado mientras la estrella del Chelsea Estevao corona a su jugador brasileño favorito de todos los tiempos

La futura superestrella Estevao tuvo que elegir entre los mayores iconos del fútbol brasileño cuando habló con GOAL en los London Football Awards, en colaboración con la Willow Foundation. El juego, al estilo de una eliminatoria, obligó al graduado de la academia del Palmeiras a tomar decisiones difíciles de inmediato, en las que destacó por elegir a Neymar por delante de Ronaldinho y a Ronaldo Nazario por delante de Rivaldo, lo que dio lugar a una tentadora alineación para las semifinales.

En el otro lado del histórico sorteo, las decisiones tuvieron el mismo peso para el cotizado delantero. Con confianza, apostó por Pelé para superar a Romario, antes de seleccionar al icónico extremo Garrincha por delante de Kaká, preparando así el escenario perfecto para un espectacular enfrentamiento entre los cuatro mejores talentos de la generación más venerada del país.