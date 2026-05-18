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Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Neymar llora al escucharse el himno de Brasil antes del partido del Santos, justo antes del anuncio de la Copa del Mundo

Neymar
Santos FC
Brazil
World Cup
Santos FC vs Coritiba
Coritiba
Serie A

Neymar no contuvo la emoción el domingo y lloró durante el himno nacional de Brasil antes del partido de la Serie A entre Santos y Coritiba. Con el anuncio de la convocatoria de la Seleção para el Mundial 2026 previsto para el lunes, el legendario delantero es consciente de lo que está en juego.

  • Un momento de emoción a flor de piel en Vila Belmiro

    Neymar regresó al césped de la Vila Belmiro, el estadio donde nació como futbolista. Con su hija en brazos y el himno de fondo, el jugador de 34 años no ocultó su emoción y derramó lágrimas. Fue un momento íntimo en medio de la presión constante.

    El domingo, ante el Coritiba, Neymar tuvo su última prueba antes de la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, aunque no evitó la derrota del Santos por 3-0. Con la Seleção pensando ya en el torneo de Norteamérica, las imágenes de su ritual previo al partido se hicieron virales y mostraron la enorme presión y el deseo de representar por última vez a los pentacampeones del mundo.

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  • El largo camino de la recuperación tras una lesión

    La carrera de Neymar ha enfrentado múltiples obstáculos físicos y profesionales. Una grave rotura del ligamento cruzado anterior, sufrida en octubre de 2023 durante un partido de clasificación mundialista contra Uruguay, lo marginó por un largo periodo. Su paso posterior por el Al Hilal de Arabia Saudí no le devolvió el ritmo competitivo, lo que hizo dudar sobre su futuro en la élite.

    Sin embargo, su romántico regreso al Santos a principios de 2025 se convirtió en el catalizador de un resurgimiento profesional, a pesar de los continuos problemas de lesiones. Desde que recuperó su plena forma física en febrero, ha vuelto a encontrar su equilibrio, cambiando la narrativa de declive a resiliencia. Sus actuaciones en Brasil le han devuelto a la conversación sobre la selección nacional justo a tiempo para Ancelotti.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-VENAFP

    La cuenta atrás final para el Mundial

    Neymar apareció la semana pasada en la lista preliminar de 55 jugadores de Brasil, pero aún debe confirmar su lugar en los 26 definitivos. El lunes se sabrá si disputará su cuarto Mundial. Con 79 goles en 128 partidos, es el máximo goleador de la historia de su selección, tras superar a Pelé en 2023. Su experiencia en 2014, 2018 y 2022 le otorga un liderazgo veterano que Ancelotti difícilmente ignorará.