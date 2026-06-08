Contra el reloj y para llegar en forma al partido más importante, Neymar usa tecnología avanzada que acelera la recuperación de su lesión en la pantorrilla derecha. El delantero sigue un tratamiento poco convencional que reduce el impacto sobre la zona lesionada.

El sábado pasado se le vio usando una cinta de correr antigravedad, que permite caminar y correr sin el fuerte impacto habitual en la zona lesionada. Este dispositivo alivia el peso de las piernas mientras mantiene la actividad cardiovascular y muscular, ofreciendo al jugador de 34 años su mejor opción de recuperación.