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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vídeo: Neves salva a Inzaghi y clasifica al Al Hilal a octavos de final de la Copa del Rey

Al-Raed vs Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
Rúben Neves
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Portugal
Italia

El astro portugués brilla en la noche del trofeo más codiciado

El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, salvó a su equipo de una noche complicada tras conducirlo a la victoria sobre el Al Raed y a la clasificación a los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, en un partido en el que "el Líder" apareció por debajo de lo esperado, antes de que la estrella portuguesa interviniera y decidiera las cosas a favor de su equipo.

El Al Hilal se enfrentó al Al Raed la noche de este lunes dentro de las competiciones de los dieciseisavos de final, y necesitó del esfuerzo de Neves para superar el obstáculo del rival, después de que abriera el marcador desde el punto de penalti, antes de volver en los últimos minutos y añadir el segundo gol de una forma magnífica, poniendo a su equipo en el camino hacia la próxima ronda.

  • Neves abre el camino desde el punto de penalti

    El primer gol del Al-Hilal llegó a través de Neves desde el punto de penalti, después de que el jugador portugués se encargara de ejecutarlo con gran confianza, para continuar con su destacada racha desde el punto de penalti y dar al "Líder" la ventaja en el partido.

    Pero el gol no puso fin al sufrimiento del Al-Hilal, que no mostró la imagen ofensiva esperada y afrontó grandes dificultades para imponer su dominio en el desarrollo del encuentro, lo que permitió al Al-Raed mantener sus opciones de remontar hasta los últimos minutos.

    Y con la incertidumbre aún presente, Neves volvió a aparecer en el momento oportuno, tras marcar el segundo gol del Al-Hilal en el minuto 81 mediante un magnífico disparo, para decidir el partido y llevar al equipo a puerto seguro, entre grandes celebraciones de sus compañeros y de la afición.

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    Neves salva a Inzaghi de una noche difícil

    El valor de los goles de Neves no estuvo ligado únicamente al resultado, sino también al momento, especialmente porque el Al-Hilal mostró una imagen pálida durante largos periodos del partido y no ofreció el rendimiento que esperan sus aficionados bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi.

    El técnico italiano habría estado expuesto a mayores críticas en caso de que el Al-Hilal tropezara ante el Al-Raed, pero el brillo de Neves lo salvó de un escenario más complicado, después de que el jugador resolviera el enfrentamiento en el momento oportuno y regalara a su equipo el billete de clasificación.

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    Con esta victoria, el Al-Hilal continuó su camino en la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas y alcanzó los octavos de final, mientras que Neves salió del partido como el gran protagonista decisivo, después de marcar dos goles y marcar la diferencia en una noche en la que "El Líder" necesitó a un jugador que lo salvara de un resultado que habría abierto una nueva puerta a las críticas.

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