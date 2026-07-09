VÍDEO: Morgan Rogers, sorprendido por un «periodista en prácticas», mientras se le pedía a la estrella inglesa que nombrara al jugador más rápido de los Tres Leones

Spence aprovechó para preguntar sobre los rumores del jugador más rápido de los Tres Leones. Preguntó: «En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre quién es el más rápido de la plantilla. ¿Es cierto que Djed Spence es el más rápido?».

Rogers se rió antes de responder y mencionó a Anthony Gordon. «No apostaría en tu contra, pero Gordon y otros dicen que te pueden ganar», afirmó. Ya veremos quién gana, pero yo no apostaría en tu contra».