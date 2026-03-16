VÍDEO: Momento de gran incomodidad cuando al portero Marc-André ter Stegen se le niega la posibilidad de votar en las elecciones a la presidencia del Barcelona debido a un «error administrativo»

En una escena que no tardó en hacerse viral, se vio cómo a Ter Stegen se le negaba la posibilidad de votar en el colegio electoral tras haber esperado su turno en la cola. El guardameta de 33 años, que actualmente juega cedido en el Girona, era uno de los miles de socios que se esperaba que participaran en la reñida contienda electoral entre Joan Laporta y Víctor Font.

El veterano guardameta llegó al estadio dispuesto a dar su opinión sobre el futuro del club, pero se topó con un frío rechazo por parte de los responsables electorales. Al parecer, el nombre del internacional alemán no figuraba en el censo electoral, lo que provocó un intercambio increíblemente incómodo ante las cámaras y los demás aficionados en el Spotify Camp Nou.