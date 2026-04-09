VÍDEO: Mohamed Salah, abatido, rechaza rotundamente la oportunidad de dar una entrevista tras la polémica decisión de Arne Slot de dejarlo en el banquillo en la derrota ante el PSG

El ambiente en el Parc des Princes fue tenso para Salah, quien vio el partido desde el banquillo. Tras la audaz decisión de Arne Slot de dejar en la banca al prolífico extremo, el Liverpool no encontró su ritmo y perdió 2-0.

Al final del partido se le vio haciendo ejercicios de enfriamiento en el campo mientras sus compañeros se iban al vestuario. Aun con su evidente decepción, el extremo se asomó junto al set de TNT Sports para saludar a los excapitanes del Liverpool Steven Gerrard y Steve McManaman, así como a la presentadora Laura Woods. Pero dejó claro que no estaba de humor para hablar ante las cámaras y rechazó, de forma educada pero firme, ser entrevistado. Gerrard, que comentaba el partido, salió en su defensa.

«Estará frustrado», declaró Gerrard a TNT Sports. «Estará ahí sentado pensando que podría haber influido en este partido y mejorado el juego, sin duda desde el punto de vista ofensivo. Estará un poco triste y frustrado. Pero hay que reconocerle el mérito, porque se ha quedado atrás y ha hecho un esfuerzo extra. En su mente ya piensa en el Fulham y hace trabajo extra, lo que demuestra su profesionalidad y mentalidad», añadió el legendario ex capitán del club.