Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Mohamed Salah, abatido, rechaza rotundamente la oportunidad de dar una entrevista tras la polémica decisión de Arne Slot de dejarlo en el banquillo en la derrota ante el PSG

M. Salah
Liverpool
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

Mohamed Salah mostró su frustración tras la derrota del Liverpool ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones. El delantero egipcio rechazó hablar con la prensa tras el 2-0 en el Parque de los Príncipes, aunque saludó a Steven Gerrard en la banda.

  • Una noche difícil en París

    El ambiente en el Parc des Princes fue tenso para Salah, quien vio el partido desde el banquillo. Tras la audaz decisión de Arne Slot de dejar en la banca al prolífico extremo, el Liverpool no encontró su ritmo y perdió 2-0.

    Al final del partido se le vio haciendo ejercicios de enfriamiento en el campo mientras sus compañeros se iban al vestuario. Aun con su evidente decepción, el extremo se asomó junto al set de TNT Sports para saludar a los excapitanes del Liverpool Steven Gerrard y Steve McManaman, así como a la presentadora Laura Woods. Pero dejó claro que no estaba de humor para hablar ante las cámaras y rechazó, de forma educada pero firme, ser entrevistado. Gerrard, que comentaba el partido, salió en su defensa.

    «Estará frustrado», declaró Gerrard a TNT Sports. «Estará ahí sentado pensando que podría haber influido en este partido y mejorado el juego, sin duda desde el punto de vista ofensivo. Estará un poco triste y frustrado. Pero hay que reconocerle el mérito, porque se ha quedado atrás y ha hecho un esfuerzo extra. En su mente ya piensa en el Fulham y hace trabajo extra, lo que demuestra su profesionalidad y mentalidad», añadió el legendario ex capitán del club.

    • Anuncios

  • Mira el vídeo

  • Slot defiende su estrategia defensiva

    Slot justificó en la rueda de prensa su decisión de dejar a Salah en el banquillo por las circunstancias del partido. El técnico holandés priorizó la solidez defensiva en los últimos minutos y prefirió reservar al jugador para la competición nacional.

    «En el final del partido teníamos que aguantar más que buscar gol», admitió. «Nunca se sabe: la temporada pasada marcamos a cinco minutos del final con Harvey Elliott cuando retiré a Mo. Pero creo que fueron unos 20-25 minutos en los que solo estuvimos defendiendo. Mo es muy talentoso, pero prefiero que guarde energías para las muchas citas que vienen en las próximas semanas».

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    ¿Y ahora qué?

    Tras quedarse fuera del partido contra el PSG, Salah buscará ser titular y dejar huella cuando el Liverpool se enfrente al Fulham en la Premier League el sábado, antes del partido de vuelta contra los parisinos en Anfield la semana que viene.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Liga de Campeones
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG