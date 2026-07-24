Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

VÍDEO: Michael Olise sorprende a los aficionados de Nueva York al jugar, en calcetines, un partido amateur con la estrella de Francia y del Bayern

M. Olise
Francia
World Cup
Bayern Múnich
Bundesliga

El extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, sorprendió a los aficionados neoyorquinos al jugar un amistoso abierto al público. Tras su participación con Francia en el Mundial, el jugador de 24 años fue visto jugando en calcetines, lo que le valió elogios por su sencillez y amor al fútbol.

  • Olise se une al partido callejero

    Días después de jugar con Francia en el Mundial, el extremo del Bayern Olise sorprendió a los neoyorquinos participando en un partido amateur organizado por la plataforma GoodRec. Lo hizo sin botas, con calcetines y pantalones holgados.

    • Anuncios

  • Los aficionados alaban a la estrella francesa

    A pesar de jugar solo con calcetines, Olise mostró su talento con su típica jugada: recortó hacia adentro desde la derecha y disparó con la izquierda. Después del partido, el francés se fotografió con todos los participantes, y GoodRec lo compartió en redes: «Nos gana hasta en calcetines. ¡Gracias por venir a nuestro partido en Nueva York!».


  • El extremo brilla en el torneo

    Esta aparición espontánea puso el broche de oro a una etapa impresionante para Olise, que destacó en el Mundial al establecer un nuevo récord con siete asistencias para Les Bleus. Este logro se suma a sus sensacionales estadísticas con el Bayern la temporada pasada, en la que sumó 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos. Su presencia en un campo público de Nueva York refuerza su reputación como futbolista que siente una pasión genuina por el fútbol.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • France Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Bayern se prepara para reanudar la pretemporada

    Olise disfrutará ahora de un periodo de vacaciones antes de reincorporarse a las instalaciones del Bayern para la pretemporada. El gigante de la Bundesliga debe gestionar con rapidez la recuperación física de sus principales estrellas, que llegaron a las últimas fases del Mundial, de cara a las próximas campañas nacionales y europeas. Los aficionados del Bayern esperan que el extraordinario estado de forma de su extremo se mantenga durante la nueva temporada.

Amistosos
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB