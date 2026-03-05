Traducido por
VÍDEO: Michael Carrick, furioso, no habló con NINGÚN jugador del Manchester United al final del partido perdido contra el Newcastle, mientras aplaudía a los aficionados antes de entrar furioso en el túnel
Carrick se enfada al terminar su racha invicta
La luna de miel de Carrick llegó a su fin en el noreste, donde el Manchester United cayó derrotado por 2-1. A pesar de que el Newcastle United se quedó con 10 hombres durante toda la segunda parte tras la expulsión de Jacob Ramsey, los Red Devils fueron incapaces de romper el empate y acabaron encajando un doloroso gol en los últimos minutos de Will Osula.
Cuando sonó el pitido final, Carrick, conocido por su actitud tranquila, se mostró visiblemente indignado por la falta de precisión de su equipo. Tomó la decisión deliberada de ignorar por completo a sus desanimados jugadores, sin ofrecerles palabras de consuelo ni análisis táctico.
En cambio, el entrenador del United se quedó solo, dirigiendo su atención hacia la grada visitante para aplaudir a los aficionados que habían hecho el viaje. Su rostro seguía mostrando una máscara de frustración mientras daba la espalda al equipo y se dirigía con paso pesado hacia el vestuario, dejando a sus estrellas reflexionando sobre la gran oportunidad perdida.
Carrick señala fallos técnicos
La reacción del entrenador interino demostró los altos estándares establecidos entre bastidores. Al negarse a interactuar con los jugadores inmediatamente después del pitido final, Carrick envió un mensaje claro de que la ventaja numérica debería haberle valido tres puntos. «Sí, no estamos contentos con la forma en que hemos jugado esta noche», declaró, según recoge la página web oficial delclub.
«Por cómo se desarrolló el partido, creo que lo teníamos en nuestras manos en gran medida, pero hay que dar crédito al Newcastle, creo que por la forma en que abordaron el partido, sabíamos que iba a ser un partido difícil aquí, pero lo manejamos para estar en una posición en la que sentíamos que debíamos seguir adelante y realmente no lo hicimos. Así que sí, estamos muy decepcionados».
A pesar de la visible consternación mostrada en el campo, Carrick tuvo cuidado de no cuestionar el esfuerzo de su equipo al hablar con los medios de comunicación.
«Fue solo la calidad y el rendimiento; no fue el carácter ni las ganas de ganar ni nada por el estilo», insistió. «Es fácil decir eso, solo porque no se gana un partido de fútbol. Hay que dar crédito al Newcastle, se merecen la victoria de esta noche, así que me duele decirlo, pero así ha sido, y tenemos que volver al trabajo y mejorar para el próximo partido. Hay lecciones que aprender, y tenemos que aprender juntos como grupo. Tenemos tiempo para analizarlo y mejorar».
- Getty Images Sport
Perder el control sobre los tres primeros puestos
La derrota pone en peligro la posición de los Red Devils entre los tres primeros puestos de la tabla de la Premier League. Ahora tienen 51 puntos en 29 partidos, los mismos que el Aston Villa, que está un puesto por debajo de ellos en la tabla, mientras que el Chelsea está solo tres puntos por detrás tras una contundente victoria por 4-1 en Villa Park. Con aproximadamente 10 días de descanso, Carrick tendrá tiempo para analizar los fallos tácticos que se produjeron en St. James' Park antes de enfrentarse al Villa en su próximo partido, el 15 de marzo.