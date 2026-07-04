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VÍDEO: «¡México! ¡México! ¡México!» - Los jugadores de Inglaterra son abucheados a su llegada al partido de octavos de final del Mundial tras retrasar su viaje por motivos de seguridad y por la amenaza de «espías»
Inglaterra refuerza la seguridad antes del enfrentamiento contra México
Inglaterra retrasó su viaje a Ciudad de México antes de los octavos de final contra México para mantener en secreto sus tácticas, según The Sun. La selección permaneció en su base de Kansas City el mayor tiempo posible para evitar que se observaran los entrenamientos.
Además, se reforzó la seguridad en la concentración inglesa con policías y vigilantes. Tuchel busca que sus jugadores se adapten a la altitud del Azteca sin revelar sus planes. Aun así, el autobús del equipo fue recibido con abucheos y cánticos de los aficionados mexicanos a su llegada al hotel.
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Inglaterra se enfrenta a uno de los entornos más difíciles del fútbol a domicilio
Inglaterra se prepara para una de las pruebas más exigentes del torneo. La altitud del Estadio Azteca, de unos 2.200 metros, exigirá un mayor esfuerzo físico a los jugadores, y el sólido historial de México como local complica aún más el desafío.
Además, se espera que los «Tres Leones» estén ampliamente superados en las gradas: solo se les han asignado 3.000 entradas para un estadio de 83.264 localidades, lo que garantiza un apoyo local abrumador, aunque algunos seguidores ingleses hayan adquirido boletos de reventa.
Además, se espera un fuerte despliegue policial en la Ciudad de México debido a las protestas; la FA confía en sus planes de seguridad, aún en revisión, según The Guardian.
Estas medidas se adoptaron tras la queja de la federación de Ecuador ante la FIFA, pues sus jugadores no pudieron dormir por ruido constante fuera del hotel antes de enfrentar a México. Desde entonces, Inglaterra obtuvo permiso para colocar un control vial alrededor de su hotel y evitar disturbios similares.
- Getty Images
Inglaterra se prepara para un partido de eliminatoria en terreno hostil
Inglaterra debe afrontar las exigencias físicas del Azteca, el ambiente hostil y la localía de México en su busca de los cuartos de final del Mundial. Para Tuchel, la prioridad será que los preparativos se vean reflejados en el campo, tras los esfuerzos por proteger sus planes tácticos y reducir distracciones fuera de él en una de las pruebas más duras del torneo.
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