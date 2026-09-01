VÍDEO: ¿Mejor que Rory Delap? La estrella iraní Nader Mohammadi firma otra increíble asistencia con un saque de banda acrobático con voltereta

El Rotor intentó neutralizar la amenaza levantando una barrera improvisada junto a la línea de banda, pero el saque impulsado por la inercia de Mohammadi pasó por encima de la barrera y fue directo al área. La espectacular acción supuso la segunda asistencia de la presente campaña para el lateral con un saque de banda acrobático, lo que amplía una notable cifra en su carrera, con más de 10 goles generados mediante esta técnica. Su inusual dominio de esta jugada a balón parado sigue provocando inevitables comparaciones con los famosos saques teledirigidos de Rory Delap.