VÍDEO: «Me han masacrado»: Pep Guardiola simula que le disparan mientras el entrenador del Manchester City defiende con vehemencia su táctica

Las aspiraciones del City en la Liga de Campeones quedaron pendientes de un hilo después de que el Real Madrid arrollara a los visitantes con un contundente 3-0. La táctica y la alineación de Guardiola fueron el centro de todas las miradas tras el partido. A pesar de controlar la posesión, la experimental formación 4-2-2-2 del español no dio los resultados esperados, lo que desató una oleada de críticas tácticas. Al abordar las repercusiones de la derrota en España, el entrenador del City sugirió que solo se le aclama como un genio táctico cuando sus riesgos dan resultado. A continuación, utilizó los dedos para imitar disparos de pistola, dando a entender que está constantemente en el punto de mira de la prensa cada vez que su equipo no está a la altura en los grandes escenarios.