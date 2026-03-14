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VÍDEO: «Me han masacrado»: Pep Guardiola simula que le disparan mientras el entrenador del Manchester City defiende con vehemencia su táctica
La derrota que desencadenó una oleada de análisis tácticos
Las aspiraciones del City en la Liga de Campeones quedaron pendientes de un hilo después de que el Real Madrid arrollara a los visitantes con un contundente 3-0. La táctica y la alineación de Guardiola fueron el centro de todas las miradas tras el partido. A pesar de controlar la posesión, la experimental formación 4-2-2-2 del español no dio los resultados esperados, lo que desató una oleada de críticas tácticas. Al abordar las repercusiones de la derrota en España, el entrenador del City sugirió que solo se le aclama como un genio táctico cuando sus riesgos dan resultado. A continuación, utilizó los dedos para imitar disparos de pistola, dando a entender que está constantemente en el punto de mira de la prensa cada vez que su equipo no está a la altura en los grandes escenarios.
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Guardiola está acostumbrado a que le echen la culpa
Guardiola señaló que, debido a su larga trayectoria en la competición, a menudo ha sido objeto de críticas cada vez que el City se queda corto en los grandes escenarios, y señaló que los medios de comunicación le atacan si las cosas salen mal. «Llevo 17 años dirigiendo en esa competición, y cada vez que pierdo, ¡bum!, Dios mío. ¡Pew, pew, pew!», dijo, imitando que le disparaban. «Me han masacrado. Escucha, jugué una final de la Liga de Campeones sin Fernandinho ni Rodri como mediocampistas defensivos contra el Chelsea. ¿Crees que eso es normal? No, sinceramente. [Ilkay] Gundogan jugó en ese momento. Me destrozaron. Sabía cómo jugaba Rodri y cómo jugaba Fernandinho; no era el Rodri al que nos enfrentamos después, y en las otras posiciones hay muchas veces muchas decisiones que se toman por muchas, muchas, muchas razones, por cómo gestionas la presión y otras cosas. Puedo explicarlo, pero ¿te va a convencer para la próxima vez?».
- Getty Images Sport
La atención se centra ahora en la lucha por el título de la Premier League
A pesar del bache europeo, Guardiola tiene la oportunidad de redimirse de inmediato en la lucha por el título nacional contra el West Ham. El entrenador del City fue nombrado recientemente Entrenador del Mes de la Premier League en febrero, su primer galardón de este tipo desde finales de 2021, tras una racha de buenos resultados. Sabe que no hay margen para el error, ya que el City sigue pisándole los talones al Arsenal en lo más alto de la tabla.