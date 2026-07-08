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VÍDEO: «Me emociono demasiado»: el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, abandona una entrevista en directo por televisión mientras lucha por contener las lágrimas tras la increíble remontada en el Mundial
Scaloni se emociona en directo por televisión
El seleccionador de Argentina se quedó sin palabras al hablar con TyC Sports tras el partido. Su equipo protagonizó una de las mayores remontadas de un Mundial y evitó por poco una eliminación que habría sido histórica.
El atónito seleccionador no pudo contener la emoción, se secó las lágrimas en directo y se disculpó antes de retirarse. Sacudió la cabeza y se marchó rápidamente para asimilar un momento histórico, admitiendo más tarde: «Lloré porque soy muy emotivo. Pero este equipo nunca abandonará al pueblo argentino».
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La remontada de su vida
Argentina perdía 2-0 a 11 minutos del final, pero un cabezazo de Cristian Romero inició la remontada. Lionel Messi empató cuatro minutos después y, en el 93, Enzo Fernández marcó de cabeza el 3-2 que clasificó a cuartos.
Al recordar la tensión del partido, Scaloni explicó su profunda conexión con la selección. «Sufrí tanto como cualquier aficionado, pero por eso soy entrenador: para amar estos momentos. Y de eso hablo con mi cuerpo técnico. Para todos los que jugamos al fútbol, estas emociones son increíbles», añadió, reconociendo que sus jugadores le llaman en broma «el llorón» por sus frecuentes muestras de pasión.
- Getty Images
Messi se une a las emotivas celebraciones
Scaloni no fue el único que lloró en una noche histórica. Su capitán, Messi, primer jugador en anotar en seis eliminatorias consecutivas del Mundial, también rompió a llorar tras el pitido final.
La victoria mantiene vivas las esperanzas de Argentina de revalidar su título mundial, ya que avanza a cuartos de final, donde se medirá a Suiza. Scaloni cerró sus declaraciones elogiando a su emblemático ‘10’: «Estoy convencido de que juega al fútbol para momentos como este. Es difícil explicar lo que supone para él sentir estas emociones en esta etapa de su carrera. Ha sido un momento inolvidable».
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