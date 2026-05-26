VÍDEO: Mateo, hijo de Cristiano Ronaldo, marca un gol de falta desde lejos, y Georgina Rodríguez lo comparte con la frase «igual que su padre»

Ronaldo es considerado uno de los mejores especialistas en tiros libres de la historia, y parece que sus genes se han transmitido a la siguiente generación. En un video reciente compartido por Georgina Rodríguez en Instagram, se vio a Mateo Ronaldo, de la academia Al-Nassr Future Talents, preparándose para lanzar un tiro libre.

Con una técnica que recuerda a la del cinco veces ganador del Balón de Oro, el joven lanzó un potente disparo que se coló directamente en el fondo de la red.