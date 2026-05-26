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VÍDEO: Mateo, hijo de Cristiano Ronaldo, marca un gol de falta desde lejos, y Georgina Rodríguez lo comparte con la frase «igual que su padre»
Mateo imita la perfección de su padre en las jugadas a balón parado
Ronaldo es considerado uno de los mejores especialistas en tiros libres de la historia, y parece que sus genes se han transmitido a la siguiente generación. En un video reciente compartido por Georgina Rodríguez en Instagram, se vio a Mateo Ronaldo, de la academia Al-Nassr Future Talents, preparándose para lanzar un tiro libre.
Con una técnica que recuerda a la del cinco veces ganador del Balón de Oro, el joven lanzó un potente disparo que se coló directamente en el fondo de la red.
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Rodríguez acompañó el vídeo con el comentario «Como tu padre, Cristiano», lo que refleja el orgullo familiar mientras Mateo sigue formándose en Arabia Saudí. No es la primera vez que Mateo causa sensación en redes: ya había llamado la atención al celebrar un gol con el emblemático «Siu» de su padre durante un entrenamiento en sala, prueba de que la marca Ronaldo sigue viva en las categorías inferiores del Al Nassr.
El dominio de la familia Ronaldo en Arabia Saudí
El éxito de los hijos de Ronaldo no se limita a Mateo. Cristiano Jr., el mayor, ya suma títulos en Oriente Medio tras ayudar al equipo sub-13 del Al Nassr a ganar la Liga Saudí 2023-24.
Mientras el padre tardó años en lograr su primer título nacional con el club, sus hijos arrancan con fuerza desde muy jóvenes.
El tanto de Mateo llegó poco después de que Cristiano Ronaldo guiara al primer equipo a su primer título de la Liga Profesional Saudí en siete años, lo que añadió aún más emoción al momento.
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¿Podrían jugar juntos padre e hijo?
Crecientes rumores indican que Cristiano Junior podría subir al primer equipo del Al-Nassr. El exdelantero del Manchester United Louis Saha dijoa GOAL que para CR7 es «más fácil» cumplir ese «sueño» de jugar con su hijo que lo que fue para LeBron James en la NBA.
Según informes, la directiva analiza su ascenso para que juegue con su padre antes de que el veterano delantero se retire.
«Probablemente sea más fácil en el fútbol que en la NBA, dada la cantidad de jugadores por equipo. Además, con un nombre como Cristiano, se tiene más peso en ciertas decisiones. Me haría mucha ilusión; es un sueño para cualquier padre ver a su hijo convertirse en profesional. Ya es un logro en sí mismo y esto sería la guinda del pastel», afirmó Saha.