Vídeo: Martinelli salva al Al-Hilal de la trampa del Al-Hazem en la noche del regreso del "Tornado"

El Al-Hilal esperó hasta el minuto 89 para quebrar la resistencia del Al-Hazem y arrebatar una valiosa victoria por 1-0, la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshan, después de que el brasileño Gabriel Martinelli guiara a su equipo a cosechar tres puntos de oro en un partido que presenció numerosas ocasiones de peligro y una destacada actuación del portero visitante, antes de que llegara el golpe decisivo en los últimos instantes.
Con esta victoria, el Al-Hilal elevó su cuenta a 24 puntos, situándose a dos puntos del Al-Qadisiyah, que tiene un partido aplazado ante el Al-Ahli que se disputará el próximo mes de marzo, mientras que el Al-Hazem salió del enfrentamiento con la decepción, tras haber resistido la presión del Al-Hilal durante todo el encuentro, y estuvo a punto de llevarse un valioso punto de no ser por el tardío gol de Martinelli.