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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Martin Odegaard lidera a Erling Haaland y la selección de Noruega en una emocionante celebración tipo «Viking Row» tras avanzar a las eliminatorias del Mundial

M. Oedegaard
E. Haaland
Noruega vs Senegal
Noruega
World Cup

Martin Odegaard lideró a Erling Haaland y a la selección de Noruega en la celebración viral «Viking Row» tras avanzar a las eliminatorias del Mundial. El plantel se unió a la afición tras vencer a Senegal, y el video se hizo viral.

  • Las estrellas de Noruega se unen a los aficionados en una celebración tras el partido que se ha vuelto viral

    Tras ganar 3-2 a Senegal y clasificar a las eliminatorias, los jugadores noruegos se unieron a sus seguidores en la celebración conocida como «Viking Row». Liderados por Odegaard, simulaban remos de drakkar junto a los aficionados. Esta celebración, inspirada en la tradición vikinga, consiste en que jugadores y aficionados se sientan en fila e imitan el movimiento de remo al ritmo de un tambor.

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  • Haaland desvela el plan previo al partido que hay detrás de su celebración

    Haaland, autor de dos goles, reconoció que los jugadores habían acordado unirse a la afición antes del partido si conseguían el resultado necesario. El delantero del Manchester City declaró a Fox Sports: «Lo vi en Internet. Se ha vuelto viral. Martin me preguntó: “¿Nos unimos?”. Le respondí: “Si ganamos, hagámoslo”».

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nos espera la batalla por el primer puesto del grupo

    Noruega afronta su mayor reto del torneo al medirse a Francia en un partido que definirá el primer puesto del Grupo I. A pesar de su récord perfecto en la fase de grupos, Haaland reconoció la dificultad y declaró tras el partido: «Probablemente nos ganen; probablemente ganen todo el torneo».

    Sin embargo, los noruegos avanzarán a dieciseisavos con impulso tras su sólida campaña.

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