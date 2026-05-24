VÍDEO: Martin Odegaard levanta el trofeo de la Premier League tras el primer título del Arsenal en 22 años, logrado con la victoria en la última jornada ante el Crystal Palace

Las estrellas veteranas acapararon los titulares, pero Max Dowman, de 16 años, hizo historia. Arteta lo puso de titular en Selhurst Park, convirtiéndolo en el jugador más joven en empezar un partido de la Premier League, con 16 años y 144 días. Ese debut apuntaba al prometedor futuro del club, que celebraba su primer título desde la era de los «Invincibles» 2003-04.

Sin embargo, la tarde no fue perfecta para los campeones: Noni Madueke, autor del segundo gol, tuvo que retirarse en los últimos minutos por una aparente lesión en el tendón de la corva.

Luchará contra el reloj para llegar a la final de la Liga de Campeones del próximo fin de semana, aunque el extremo no parecía sufrir mucho al salir.



