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VÍDEO: Martin Odegaard levanta el trofeo de la Premier League tras el primer título del Arsenal en 22 años, logrado con la victoria en la última jornada ante el Crystal Palace
Los Gunners ponen fin a dos décadas de sufrimiento
Desde horas antes del partido, los aficionados del Arsenal esperaban para recibir al autobús del equipo. Aunque ya se habían proclamado campeones días antes, el conjunto de Mikel Arteta salió a ganar para celebrar el título con una victoria.
Gabriel Jesús abrió el marcador en el 42, y Noni Madueke amplió la ventaja poco después del descanso. Jean-Philippe Mateta marcó un gol de consolación para los Eagles en los últimos minutos, pero no evitó la fiesta del Arsenal. Tras el pitido final, Odegaard levantó el trofeo ante los eufóricos aficionados visitantes.
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Arteta reflexiona sobre el camino hacia la cima
Los jugadores celebraron con Arteta lanzándolo al aire varias veces, ante la alegría de la afición. Tras la entrega de trofeos, el español declaró a Sky Sports: «Ha sido precioso. Fíjate en la alegría de toda la gente, que llevaba tanto tiempo esperando esto. Hemos pasado por momentos difíciles, pero todo vale la pena cuando ves esa reacción. Ahora toca disfrutar y dejar de lado el rol de entrenador. Hemos mostrado una conexión, compromiso y coraje increíbles. Nuestro entorno alimentó el deseo de lograrlo. Tenemos propietarios excepcionales; en los momentos difíciles se ve su valor y su profundo conocimiento del deporte. Su compromiso con nuestro proyecto ha sido fundamental».
Hacedores de historia y estrellas del futuro
Las estrellas veteranas acapararon los titulares, pero Max Dowman, de 16 años, hizo historia. Arteta lo puso de titular en Selhurst Park, convirtiéndolo en el jugador más joven en empezar un partido de la Premier League, con 16 años y 144 días. Ese debut apuntaba al prometedor futuro del club, que celebraba su primer título desde la era de los «Invincibles» 2003-04.
Sin embargo, la tarde no fue perfecta para los campeones: Noni Madueke, autor del segundo gol, tuvo que retirarse en los últimos minutos por una aparente lesión en el tendón de la corva.
Luchará contra el reloj para llegar a la final de la Liga de Campeones del próximo fin de semana, aunque el extremo no parecía sufrir mucho al salir.
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Ahora el foco está en la gloria europea.
Campeón nacional, el Arsenal ya piensa en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el próximo fin de semana. Arteta buscará la primera Copa de Europa del club ante el vigente campeón en Budapest para lograr un doblete histórico.