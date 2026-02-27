VÍDEO: ¡Martin O'Neill se une a Roy Keane en el club de los vergonzosos! El entrenador del Celtic se ve obligado a disculparse tras un embarazoso desliz en rueda de prensa

O'Neill, por su parte, espera que el Celtic pueda aprovechar la victoria por 1-0 del jueves ante el VfB Stuttgart para reforzar sus aspiraciones al título. El Celtic se encuentra a seis puntos del líder de la liga, el Hearts, tras la derrota por 2-1 del pasado fin de semana ante el Hibs, aunque tiene un partido menos que el Jam Tarts.

O'Neill elogió a sus jugadores tras la ajustada victoria sobre el equipo alemán, a pesar de quedar eliminado de la Europa League por un marcador global de 4-1. «Estoy encantado con el equipo, absolutamente encantado. El cuarto gol nos desanimó mucho la semana pasada, pero si podíamos competir esta noche y quizá marcar un gol temprano, o al menos no encajar uno pronto», dijo O'Neill.

«¿Qué hacemos? Bueno, Luke marcó un gran gol para nosotros a los dos minutos de partido y entonces tuvimos algo por lo que luchar. Por supuesto, íbamos a estar bajo presión en algunos momentos del partido, ellos juegan en casa, son un equipo muy bueno, mi opinión es que son muy capaces de ganar esta competición, pueden hacerlo o no, pero son muy capaces de ganarla.

Pero los jugadores mostraron una gran determinación. En algunos momentos también jugamos muy bien al fútbol. En general, fue un esfuerzo brillante, los chicos acabaron muy cansados antes del final y no pudimos recuperar el balón con la frecuencia necesaria para presionar, pero en general no podría estar más satisfecho.

El corazón y el deseo son algo que, en el esquema de las cosas, sigue siendo importante. Ahora bien, el corazón y el deseo no te hacen ganar todos los partidos de fútbol, tienes que ser capaz de controlar el balón, jugar bajo presión, todas esas cosas, pero ayudan cuando las cosas se ponen difíciles».