VIDEO: Marruecos debuta en la Copa Africana de Naciones con una chilena de antología de Ayoub El Kaabi

Marruecos abrió la AFCON 2025 con triunfo 2-0 ante Comoras, impulsado por una chilena memorable de El Kaabi en un debut soñado del anfitrión.

  • Marruecos marca el ritmo con una victoria sin sobresaltos

    Marruecos es uno de los favoritos al título pese a su discreto historial en la Copa Africana de Naciones, y envió un aviso al resto de los aspirantes con una victoria cómoda.

    Brahim Díaz fue una de las grandes figuras del encuentro. El jugador del Real Madrid provocó un penalti en los primeros minutos, aunque su compañero Soufiane Rahimi no logró convertirlo tras la atajada del guardameta comorense Yannick Pandor. Díaz se redimió tras el descanso al abrir el marcador, culminando una asistencia dentro del área de Noussair Mazraoui, lateral del Manchester United.

    A poco más de 15 minutos del final, Ayoub El Kaabi se llevó los reflectores con una espectacular chilena, tras controlar un balón elevado servido por Anass Salah-Eddine, para sentenciar el partido.

  • Mira el video

  • De carpintero a héroe nacional: el ascenso de Ayoub El Kaabi

    Ayoub El Kaabi, actualmente delantero del gigante griego Olympiacos, dejó la escuela a los 15 años para trabajar como carpintero y ayudar económicamente a su familia. Años después abandonó el oficio para firmar su primer contrato profesional con el Racing Athletic Club de Casablanca, el equipo de su ciudad natal, antes de dar el salto a la primera división con el RS Berkane en 2017.

    Sus destacadas actuaciones en la liga marroquí le valieron la convocatoria a la selección nacional y un lucrativo traspaso al Hebei China Fortune de la Superliga china. Posteriormente regresó a Marruecos con el Wydad AC y pasó por el Hatayspor de Turquía y el Al-Sadd de Catar, antes de fichar por Olympiacos en 2023. Desde entonces, ha marcado 75 goles en 115 partidos y fue una pieza clave del equipo que conquistó la Conference League 2023-24, torneo en el que además fue elegido Jugador del Torneo.

    A nivel internacional, El Kaabi ha defendido los colores de Marruecos en cuatro grandes competiciones, con un registro de 18 goles en 48 partidos con los Leones del Atlas.

    ¿Qué sigue para Marruecos y El Kaabi?

    La atención de Marruecos se centra ahora en su segundo partido de la fase de grupos, que disputará el Día de Boxing Day, cuando los Leones del Atlas se midan a Malí. El equipo cerrará su participación en el grupo el 29 de diciembre frente a Zambia.

