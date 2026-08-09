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VÍDEO: ¡Marcus Rashford HA VUELTO! El delantero del Manchester United regresa a Carrington tras un exilio de casi dos años mientras Michael Carrick se prepara para reintegrar al excedido del Barcelona cedido anteriormente
El regreso a Carrington pone fin a una ausencia de dos años
Rashford ha regresado oficialmente al United, poniendo fin a un periodo de casi dos años alejado de la dinámica del primer equipo del club. El delantero de 28 años, que ha disputado 426 partidos con el club de su infancia, vio cómo su carrera en Old Trafford se estancaba tras una importante ruptura con el exentrenador Ruben Amorim. Esta fractura llevó a que el canterano quedara apartado y acabara saliendo cedido al Aston Villa y al Barcelona, y muchos creían que había disputado su último partido con el club el 12 de diciembre de 2024.
Sin embargo, el relato cambió el domingo, cuando Rashford llegó a Carrington para realizar la pretemporada. El internacional inglés recibió un descanso ampliado tras sus esfuerzos en el Mundial, pero su presencia de vuelta en la sede del United supone un nuevo comienzo bajo una nueva dirección. A su llegada, se tomó un tiempo para firmar recuerdos y posar para fotografías, respondiendo con un simple "gracias" mientras los aficionados le daban la bienvenida de nuevo, según el Daily Mail.
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Carrick confirma sus planes de viaje a Dublín
Carrick ha revelado que Rashford se dispone a reencontrarse con sus compañeros del United en una concentración en Dublín la próxima semana. En declaraciones al medio escandinavo VG tras el reciente empate 1-1 del United ante el Paris Saint-Germain en pretemporada, Carrick detalló los planes de viaje de la primera plantilla. "La próxima semana tendremos a toda la plantilla en Dublín", afirmó el excentrocampista. "Volamos directamente allí y nos enfrentamos al Leeds el miércoles. Pasaremos unos días en Dublín con toda la plantilla, incluidos Marcus, Kobbie [Mainoo] y Lisandro [Martinez]."
- Getty Images Sport
¿Se vislumbra un reencuentro no deseado?
El calendario de pretemporada del United ofrece un giro poético para Rashford, ya que podría enfrentarse a su exentrenador, Amorim, cuando el Manchester United se mida al AC Milan en Polonia. El próximo duelo contra el Leeds en Dublín será la primera oportunidad para que los aficionados vean de nuevo a Rashford con la camiseta del United. Con la temporada de la Premier League cada vez más cerca, Carrick esperará que el delantero pueda trasladar su reciente estado de forma en España al éxito en el ámbito nacional.
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